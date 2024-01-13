亞洲盃．直擊｜國足對塔吉克陣容出爐 戴偉浚正選 武磊前線掛帥
撰文：趙子晉
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亞洲盃A組，中國隊與塔吉克交手的正選陣容出爐，港產國腳戴偉浚正選披甲，前線由武磊掛帥。
01體育記者 袁志浩 多哈直擊
國足在今屆亞洲盃首戰鬥塔吉克，雙方對上5次交手，中國隊未嘗一敗。翼鋒韋世豪不入大軍名單，內媒指武漢三鎮球員早前腹肌溝拉傷，故今仗缺陣，但相信問題不大，不影響亞洲盃往後的賽程。
國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯：揚科維奇）派出4-4-2陣式，由張琳芃擔任隊長，港產國腳戴偉浚正選登場，前線由武磊夥拍譚龍攻堅。
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中國隊正選陣容：
門將：1顏駿凌
後衛：5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋
中場：18戴偉浚﹑6王上源﹑26王秋明﹑21劉彬彬
前鋒：7武磊﹑11譚龍
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