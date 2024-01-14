英超｜曼城尾段絕殺紐卡素3比2　迪布尼後備落場改變戰局

撰文：蕭通
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英超週末（13日）尾場，紐卡素主場迎戰衛冕的曼城，主隊一度領先2比1，但下半場後段連失兩球，最終以2比3落敗。

兩隊上半場快打快，不過曼城在開賽初段就有門將艾達臣（Ederson Moraes）與隊友基爾獲加（Kyle Walker）相撞後傷出，由奧迪加（Stefan Ortega）入替。

曼城在26分鐘先開紀錄，基爾獲加在右路傳中，貝拿度施華（Bernardo Silva）近門「怪腳」射入，領先1比零。

英超：紐卡素的瑞典前鋒伊沙克攻門得手，為主隊追成1比1，但球隊最終仍以2比3不敵曼城。（Reuters）

不過主隊到了35分鐘就扳平，瑞典前鋒伊沙克（Alexander Isak）接應長傳，擺脫基爾獲加後射入；更在2分鐘之後由安東尼哥頓（Anthony Gordon）在左路推入大位後起腳射入，為球隊以2比1領先上半場。

曼城換邊後中段換入迪布尼（Kevin De Bruyne），隨即發揮效果。他於73分鐘在禁區外「割草式」起腳，追成2比2。

該名比利時中場到了91分鐘再次建功，妙傳另一後備波布（Oscar Bobb），為該名挪威翼鋒取得生涯首個英超入球，亦為曼城贏得寶貴三分。

英超：挪威小將波布（Oscar Bobb）臨完場前建奇功，接應迪布尼的傳送，擺脫紐卡素門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）射入，協助曼城作客絕殺紐卡素3比2。（Reuters）

賽後曼城以43分升上第二，落後榜首的利物浦2分；紐卡素則以29分排第十，距離第五的熱刺10分，下屆再次角逐歐洲賽的機會逐漸渺茫。

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