亞洲盃｜國足賽和塔吉克　戴偉浚遭球迷「問候」另一問題更受關注

亞洲盃A組首仗中國國家足球隊（國足）只能與塔吉克0：0賽和，港產國腳戴偉浚正選披甲無甚表現，戰至下半場，現場一度傳來廣東話粗口「問候」戴偉浚。

球場內聽到粗口本是平常，針對個別球員也非罕見。國足今仗整體發揮不佳，賽後國內球迷關注的焦點，亦非戴偉浚的表現，而是主帥恩高域將他擺錯位。

01體育記者 袁志浩 多哈直擊



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戴偉浚為中國正選上陣。（袁志浩攝）

國足近況低迷，唯一能稍為令球迷寄予希望的，只有翼鋒韋世豪一人。可是他今仗因傷不入大軍名單，近期在國足後備上陣居多、狀態平平的戴偉浚，獲國足主帥恩高域（Aleksandar Jankovic，又譯：揚科維奇）委以重任，獲派正選出場。

國足與中亞國家塔吉克哈里發體育場交手，現場主看台有7成坐滿，大部份均是國足球迷，但他們比較分散，只得「龍之隊」球迷全場站立大聲打氣，不停揮動國旗，高呼「中國加油」等口號。場內亦有香港球迷觀戰，不時聽到廣東話。

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戴偉浚為中國正選上陣。（袁志浩攝）

戴偉浚在賽事頭15分鐘表現積極，頻頻見到他的身影，不過之後彷彿「隱形」一樣，到下半場一次防守角球，現場有人用廣東話粗口針對戴偉浚大叫。

戴偉浚乏善足陳的演出，他終在72分鐘被調離陣。82分鐘國足一次角球攻勢，朱辰傑跳起接應頭槌破網，沙特球證親自翻查慢鏡，示意越位入球無效。結果國足只能與世界排名第106位的塔吉克打成0：0，各得1分。

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戴偉浚72分鐘被調離陣。（袁志浩攝）

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由於國足整體發揮不佳，加上被推翻的入球存在爭議，因此賽後內地媒體的焦點，放在主帥恩高域調兵遣將以及這個「問題球」身上，暫時未見有單獨針對戴偉浚表現的評論。

戴偉浚發揮未如理想是事實，不過他今仗被安排踢左中場，而非最擅長的中場中路。微博內不少評論均指，恩高域將戴偉浚擺錯位，有人直指：「我很想告訴我們的主教練戴偉浚應該踢不了左邊前衛，他最好的位置還是在中路，影鋒」，另有評論稱：「戴偉浚說實話位置太尷尬了，他是個8號位球員。讓他扮演推進的角色根本做不到。」

然而相對戴偉浚的表現，一眾國內球迷最關心的是韋世豪，一致認定國足在這位前場主力因傷缺陣下「一定沒戲」。恩高域賽後指，韋世豪今仗受傷缺陣，幸問題並不嚴重，估計不會影響之後上陣。