亞洲盃直擊．持續更新｜港足對阿聯酋正選陣容公布　周緣德擔正

撰文：高詩琦 袁志浩
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香港足球代表隊在今屆亞洲盃首場分組賽正式上演，身在C組的港隊首場賽事會對阿聯酋，賽事在曾舉辦世界盃等多項大賽哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）上演。

哈利法國際體育場已有48年歷史，曾舉辦過2006年多哈亞運、2011年亞洲盃、2022年世界盃等盛事，並在22年世界盃前翻新，目前可容納45857人，上屆世界盃共有6場分組賽、1場16強和季軍戰在這裏舉行，日本隊正是在這場地先後擊敗德國和西班牙。

世界排名150的港隊對上排名64的阿聯酋，無疑是一場硬仗，而且26人大軍中至少3人有傷在身，最終港隊第一戰正選陣容如下：

葉鴻輝（隊長）、周緣德、胡晉銘、陳俊樂、安永佳、艾華頓、李毅凱、潘沛軒、陳肇鈞、陳晉一、茹子楠

後備：勞烈斯、羅梓駿、黃威、林衍廷、張憙延、伍瑋謙、謝家榮、米高、余在言、孫銘謙、鞠盈智、史提芬彭利拿

賽前港隊多年隊長黃洋宣布結束代表隊生涯：黃洋告別港足　12年港隊生涯拼盡所有　曾任隊長出場數史上第二多

數十名港隊球迷賽前集合、一同造勢：

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戰情稍後會不斷更新。

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