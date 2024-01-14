亞洲盃直擊．持續更新｜香港暫1：2阿聯酋　陳肇鈞入今屆第一球

香港足球代表隊在今屆亞洲盃首場分組賽正式上演，身在C組的港隊首場賽事會對阿聯酋，賽事在曾舉辦世界盃等多項大賽哈利法國際體育場（Khalifa International Stadium）上演。



哈利法國際體育場已有48年歷史，曾舉辦過2006年多哈亞運、2011年亞洲盃、2022年世界盃等盛事，並在22年世界盃前翻新，目前可容納45857人，上屆世界盃共有6場分組賽、1場16強和季軍戰在這裏舉行，日本隊正是在這場地先後擊敗德國和西班牙。但港隊對阿聯酋的戲碼相對失色，就連記者從傳媒中心坐接駁巴到場館，上車前都被多次「溫馨提醒」，對方誤以為傳媒要到日本對越南的比賽，避免大家坐錯車。

世界排名150的港隊對上排名64的阿聯酋，無疑是一場硬仗，而且26人大軍中至少3人有傷在身，最終港隊第一戰正選陣容如下：

葉鴻輝（隊長）、周緣德、胡晉銘、陳俊樂、安永佳、艾華頓、李毅凱、潘沛軒、陳肇鈞、陳晉一、茹子楠



後備：勞烈斯、羅梓駿、黃威、林衍廷、張憙延、伍瑋謙、謝家榮、米高、余在言、孫銘謙、鞠盈智、史提芬彭利拿



亞洲盃：香港對阿聯酋的正選陣容。（袁志浩攝）

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雖然觀眾席較冷清，但慶幸一班忠實的香港足球擁躉從不缺席，過百名球迷入場後齊集看台，把其中一角染成紅色，熱身前港隊球員也特意走近送上小型足球。相反，阿聯酋僅得約二十人的打氣團，隔着球場跟港隊球迷「對壘」，他們使用當地傳統樂器奏出特別節奏，與港隊強勁鼓聲配合打氣歌曲形成對比。

比賽一開始港隊便向阿聯酋施壓，1分鐘，艾華頓近門施頭槌但乏力被接實，未幾李毅凱也在離門約40碼施射但高出。阿聯酋其後搶回控球權，但到23分鐘為止也未有具威脅的埋門。26分鐘，艾華頓在禁區內右側搶甩對手腳下球，皮球落在潘沛軒腳下，惟他起腳慢一步被清走不遠，到安永佳截得皮球，他一控第二時間才起腳又被閂出底線。角球開出落在遠處無人看管的艾華頓腳下，他挑射僅僅高出。

+ 1

表現極為活躍的艾華頓在29分鐘一次半傳中半射門，被門將接實；僅1分鐘後陳俊樂半場成功搶得對手腳下球，艾華頓在禁區邊擺過對手起腳射遠柱又被救出。

不過阿聯酋一次攻勢，禁區頂混亂之間周緣德犯手球，過了良久球證查看VAR影像，終判十二碼，阿聯酋由阿迪里（Sultan Adil）主射，葉鴻輝「捉錯路」對手射地波入網，打開紀錄。

亞洲盃：經VAR檢視後，港隊遭判罰一球十二碼。（袁志浩攝）

阿聯酋領先後更具侵略性，39分鐘法比奧利馬施冷箭，皮球近門急墬，葉鴻輝指尖拍到再中楣彈出。但港隊也有不少埋門，完半場前安永佳又把握一次角球機會，但頭槌攻門乏力下被接實；此子亦有一記禁區頂射地波，僅僅擦柱而出。

+ 3

上半場結束，港隊雖落後、控球率也僅約22%，但射門數稍稍佔優，共9次射門；阿聯酋則錄得7次射門，雙方各有3次中目標射門。

換邊後僅4分鐘，港隊快攻，艾華頓右路擺脫對手傳中，陳肇鈞尾柱撞入，追成1：1。惟4分鐘後，蘇坦門前補中，為阿聯酋再領先2：1。73分鐘，阿聯酋一次連環射門，李毅凱剷截對手雖收腳但對手仍倒地，球證檢視影像後未有判十二碼。90分鐘，陳晉一左邊禁區邊邊線掟「手榴彈」，安永佳接應頭槌一頂又遭對手門將飛身救到，黃威緊接射地波亦斜出。