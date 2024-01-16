意甲｜摩連奴被羅馬解僱　執教生涯逃不過的宿命　傳迪羅斯接掌

「摩三季」彷彿是跟隨名帥摩連奴（Jose Mourinho）一生的宿命。

這名葡萄牙主帥今季率領羅馬，只能在意甲中游徘徊，周日（14日）作客1：3不敵AC米蘭後，近5場聯賽錄得1勝1和3負的尷尬戰績，摩帥的帥印早已響起警號。羅馬今日（16日）宣布，正式解僱摩連奴。



羅馬今日官方發聲明，宣布領隊摩連奴與其團隊離開球隊，「我們要感激摩連奴在羅馬的貢獻，他在任期內與球隊創下不少美好回憶，但我們相信，為球隊利益着想，現時是需要改變的時候，祝願摩連奴未來的一切順利。」

羅馬今季意甲表現飄忽，開季3場不勝，一度跌至第18，亦曾經躋身前四，但近5場聯賽，羅馬錄得1勝1和3負的戰績，現時跌至聯賽第9位。羅馬上周中意大利盃8強戰對同市宿敵拉素，最終以0：1飲恨，摩連奴的帥位更加不穩，加上對AC米蘭一場聯賽再輸1：3，最終再吃無情雞。

名記羅曼奴透露，解僱摩連奴是班主費堅兄弟的決定，並指名宿迪羅斯將接過帥印。

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摩連奴的三季宿命又應驗。（路透社）

現年60歲的摩連奴，在2021年夏天接掌羅馬，連續兩季以第6位完成聯賽，更在2022年領羅馬稱霸歐協聯，一搔61年之癢，再度在歐洲賽封王，摩帥成為史上首位教練囊括歐聯﹑歐霸及歐協聯獎盃。

高峰過後總會有下坡，捧盃過後總要捉內鬼，彷彿成為摩連奴執教生涯的劇本，然後在上年的歐霸決賽失利後，今季在場上多次領紅被逐，又不時在輸波後，在傳媒面前炮轟麾下踢得差，種種跡象都顯示摩連奴愈來愈接近離隊，「摩三季」再一次應驗。

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摩連奴今季不時炮轟麾下踢得差。（路透社）

以摩連奴的名氣及履歷，相信搵工非難事，早已傳出沙特阿拉伯球會及紐卡素有意找他執教。