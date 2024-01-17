亞洲盃．直擊｜國足鬥黎巴嫩半場交白卷　戴偉浚被踩面負傷奮戰

亞洲盃分組賽次輪賽事展開，A組中國隊首戰與塔吉克互交白卷僅得1分後，今仗面對巴嫩可謂不容有失。

01體育記者 袁志浩 多哈直擊



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國足今屆亞洲盃首場分組賽在被VAR推翻入球下，只能與世界排名較低的塔吉克踢成0：0，今場對手黎巴嫩則敗在東道主卡塔爾腳下，今場對兩隊而言，都是晉級關鍵戰。

中國球迷今仗亦對球隊寄予厚望。（袁志浩攝）

中國隊正選陣容：



門將：1顏駿凌

後衛：5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋

中場：18戴偉浚﹑6王上源﹑8徐新﹑21劉彬彬

前鋒：7武磊﹑9張玉寧



國足次仗收起中場王秋明及前鋒譚龍，改派徐新及張玉寧正選上陣，上仗表現有爭議、狀態麻麻的戴偉浚及武磊仍然在陣。至於吳㬢今仗被列入後備名單，另一重點球員韋世豪則仍然因傷未被列入可以上陣的23人名單。

賽前有內媒向恩高域問及，國足今天鋒線上由張玉寧代替譚龍掛帥，是否昨天最後訓練完作出的決定，恩高域否認，指是事先就有相關的計劃。

國足今仗改以張玉寧任正選掛帥。（袁志浩攝）

賽事展開後，國足表現較前仗更戮力，明顯知道今仗必須要贏，所以展示出決心。早段已在前場不斷緊逼對手黎巴嫩。開賽僅5分鐘，黎巴嫩左路藉一次界外球戰術，手榴彈掟入國足禁區，前鋒升起頭槌攻門，被中國門將顏駿凌接實。

戴偉浚表現賣力，上半場早段被對方以鞋底踩中面，臉上多處掛彩。（袁志浩攝）

戰至10分鐘，戴偉浚邊路發難控得皮球再傳中，惜被對手解圍。兩分鐘後，劉彬彬疊瓦式助攻傳中，不過張玉寧未能接應。其後戴偉浚被對手鞋底踩傷了面，不過經視像助理裁判（VAR）翻看影片後，未有對黎巴嫩後衛罰紅牌。

18分鐘中國隊出現黃金機會，後衛劉洋左路傳中，皮球越過前柱，對方門將已失位投降，惜未有球員入楔跟進，中國隊白白錯失入球機會。

其後黎巴嫩漸漸站穩陣腳，兩度攻門，幸顏駿凌救出及自己射斜，力保不失。43分鐘張玉寧射門，黎巴嫩門將撲出，武磊衝前未能補中，張玉寧再偷得皮球轉身再射，門將再將球撲出底線。補時階段張琳芃由後場殺上傳中，張玉寧未能頂入。黎巴嫩其後反擊，一記遠射皮球剛好笠過國足門將顏駿凌手頂，中楣彈出。雙方半場互交白卷。

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中國隊對黎巴嫩賽前熱身：