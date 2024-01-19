亞洲盃．直擊｜香港撼伊朗　勞烈斯孫銘謙正選　數百球迷遠征打氣

香港足球代表隊在今屆亞洲盃第二場賽事對手是世界排名21位的伊朗，港隊正選陣容較上場作出兩個調動，由勞烈斯及孫銘謙擔任正選。現場有近300名香港球迷遠赴當地入場打氣，氣氛高漲。

01體育記者 袁志浩 高詩琦 多哈直擊



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大批港隊球迷已在場內準備就緒，為球隊鬥伊朗作最強支援。（袁志浩攝）

港隊第二戰鬥伊朗正選陣容如下：

1 葉鴻輝（隊長）、3 周緣德、4 勞烈斯、6 胡晉銘、8 陳俊樂、9 安永佳、11 艾華頓、16 陳肇鈞、17 陳晉一、21 茹子楠、23 孫銘謙



後備：2 謝家強、7 羅梓駿、10 黃威、12 林衍廷、13 李毅凱、14 潘沛軒、15 張憙延、18 伍瑋謙、19 謝家榮、20 米高、22 余在言、25 史提芬彭利拿



未起用球員：5 艾里奧、24 鞠盈智、26 祖連奴



勞烈斯及孫銘謙今場擔任正選：

今場有近300位港隊球迷遠赴卡塔爾打氣，眾人於地鐵站集合後一邊高呼口號，一邊乘坐鐵路前往比賽球場，聲勢浩大，引來當地人旁觀及拍照。港隊球迷主要集中在球隊後備席後方，但現場伊朗擁躉更多，賽前已不斷吹奏樂器高歌，配合伊朗國旗的各種打氣物品，推動現場氣氛。

大批港隊球迷已在看台準備，觀看對伊朗比賽。（袁志浩攝）

港隊對上一次跟伊朗交手，是去年11月的世界盃外圍賽次圈，當時作客輸0：4；然而在杭州亞運的23歲以下代表隊比賽時，港隊就爆冷1：0擊敗對手勇闖四強，寫下歷史新章。

主教練安達臣透露，港隊昨日已「齊腳」練波，即受傷的祖連奴已康復，「久違的全員訓練，感覺很不錯。今次交手是全新的比賽，會很難踢，但每場比賽都是由0：0開始，結果要踢過先知。」

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港隊球員賽前熱身：