西甲｜皇馬3次有利VAR反勝榜尾　雲尼斯奧斯疑似手球入波惹爭議

西甲榜首競爭依然激烈，皇家馬德里面對榜尾艾美利亞一役，僅憑補時入球以3：2險勝，還出現3次有利的VAR判決，因而引起巨大爭議。賽後艾美利亞主帥大感無奈：「我不發表意見，否則他們會將我停賽。」



皇馬今仗面對今季聯賽仍未取勝的艾美利亞，相信賽前沒多少人會想到他們贏得如此艱難。（路透社）

皇家馬德里在西班牙盃16強不敵馬體會出局，今仗返回聯賽鬥今季未嘗一勝的艾美利亞。比賽開始僅40秒，榜尾的艾美利亞便憑拉馬沙尼（Largie Ramazani）先開紀錄，殺了皇馬一個措手不及；隨後艾加干沙利斯（Edgar González）在第43分鐘射出世界波轟入近柱死角，助艾美利亞帶着2球優勢進入更衣室。

換邊後皇馬如夢初醒開始反撲，53分鐘一次左路傳中，在禁區內擊中艾美利亞中堅手臂，球證在查看VAR後決定判罰十二碼。祖迪比寧咸（Jude Bellingham）操刀中鵠，為皇馬追成1：2。

比寧咸冷靜射入十二碼，為皇馬追回一球。（路透社）

第61分鐘，艾美利亞由盧比（Dion Lopy）從中場推進發動攻勢，今場先開紀錄的拉馬沙尼左路傳中予隊友射入。不過球證翻查VAR，認為盧比在擺脫比寧咸時，手掌拍到對方臉部犯規在先，因而判入球無效，並向盧比出示黃牌。

今仗最受爭議判決來自第67分鐘，皇馬的曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）右路傳中至小禁區前，雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）在兩人夾擊中搶點成功，將皮球送入網中。由於這記入球有手球嫌疑，球證再次通過VAR協助審查，但最終宣判入球有效。

從西班牙足總在賽後釋出片段能看到，雲尼斯奧斯入波的觸球位置為肩膀，判入球有效並無不妥；不過再從其他角度能看到，雲尼斯奧斯似乎是用上臂將皮球撞入網中。

連追兩球後，皇馬乘勝追擊，比寧咸在第77分鐘再入一球，惜隊友越位在先被判無效；補時第9分鐘，比寧咸再次在禁區發難，這名英格蘭中場頭鎚二傳予丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）門前絕殺，助皇馬以3：2絕地反勝。

卡華積為皇馬攻入絕殺一球。（路透社）

賽後記者會上，艾美利亞主帥加列坦奴（Gaizka Garitano）大感無奈：「我已經在比賽中抗議過很多次，但我無能為力。我不發表意見，否則他們會將我停賽。大家都能看到這場比賽發生什麼，我的意見沒有任何用處。」

3次VAR均有利對手，艾美利亞球員自然亦滿肚怒火，後衛普標（Marc Pubill）表示：「有人決定我們無法取勝」；艾加干沙利斯無奈稱：「比賽應該是公平的，但有時候很難看到」；拉馬沙尼更在X（前稱Twitter）貼出杜奧巴當年歐聯面對巴塞時的經典片段。

中場美利路（Gonzalo Melero）更怒斥這場比賽被搶劫（robbed）：「這結果難以接受，而且已不是今季首次，今天發生的事情非常離譜，令人難以置信。皇馬只能這樣來贏得比賽。」

除艾美利亞上下為這場失利深感不忿外，皇馬死敵巴塞隆拿主帥沙維亦「加把口」：「我看了（爭議之處），我支持加列坦奴。如果我們為此發聲，他們（西班牙足總）會處罰我們，但大家都看到（發生什麼）。我之前在面對基達菲一役時已說過，要贏聯賽冠軍很難。」

眼見死敵絕境反勝，沙維亦出言「抽水」。（Getty Images）

賽後基羅納繼續排在榜首，皇馬僅落後1分但少踢1場，巴塞則落後8分排在第3位。