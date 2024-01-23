亞洲盃直擊｜卡塔爾開紀錄國足小組跌落第三　黎巴嫩打少1人領先

撰文：陳智深
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亞洲盃分組賽最後一輪，A組中國隊過去兩仗都和波僅得2分，今仗面對兩戰兩勝已篤定出線的東道主卡塔爾，打生死一戰。
01體育記者 袁志浩　多哈直擊

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國足今仗收起對上兩仗備受的戴偉浚及武磊，並派遣對上兩仗均因傷未被列入可以上陣23人名單的韋世豪上陣攻堅。至於卡塔爾則較上場輪換了9人。

中國隊正選陣容：

門將：1顏駿凌
後衛：21劉彬彬、5張琳芃﹑2蔣光太﹑3朱辰傑﹑19劉洋
中場：15吳㬢﹑6王上源﹑23林良銘
前鋒：20韋世豪﹑9張玉寧

武磊、戴偉浚先列後備：

今場賽事將直接決定國足的出線命運，由於小組前兩命可以直接出線16強，同6個小組中成績最好的4組小組第三也將獲得晉級資格。

亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾。（袁志浩攝）

雖然卡塔爾大幅輪換，不過中國隊未見佔得太大甜頭，反而多次被卡塔爾突擊，幸好後防有蔣光太多次作出關鍵防守搶截皮球，以及顏駿淩作出撲救力保不失。

至於前線方面，中國派出韋世豪攻堅，但有一次門前大好機會錯失良機，臨完半場前則有韋世豪傳中張玉寧未能接應，半場打成0：0。至於另一邊廂，塔吉克補時階段一度破網，但經視像助理裁判（VAR）檢查後發現進攻時越位，入球被推翻，同樣以0：0完半場。

下半場開賽1分鐘黎巴嫩先開紀錄，攻破塔吉克大門領先1：0。若維持此結果，國足跌落第三位，及後黎巴嫩有球員被罰紅牌離場。

卡塔爾半場換走替補門將，以三號門將入替，但一次撲救時與中國球員碰撞傷出，換入首兩場正選的22號門將上陣，一場波用盡三名門將頗為罕見。兩分鐘後，卡塔爾後備入替球員艾哈杜斯入場第一腳即遠射入球，替卡塔爾先開紀錄，1：0領先中國。

以下是國足今場比賽後出現的可能性：

1 國足勝

中國將獲小組次名直接出線。

亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾，中國球迷遠赴當地打氣。（袁志浩攝）

2 國足和波

- 如同時開賽另一場塔吉克與黎巴嫩打和，中國以小組第二名直接出線。

- 若塔吉克與黎巴嫩分出勝負，中國會以3分得失球差0球的成績排小組第三，需等待其餘小組第三決出，才知能否出線。

亞洲盃國足生世戰鬥卡塔爾﹐國足主帥恩高域表現未算緊張。（袁志浩攝）

3 國足輸波

- 如中國隊輸給卡塔爾2球或以上，則無論其他小組賽果如何，國足都無緣成為成績最好的4個小組第三，將被淘汰。

- 如中國隊僅負1球，同時塔吉克與黎巴嫩分出勝負，中國將以2分、得失球差-1的成績列小組第三，需等待其餘小組第三決出，才知能否出線。

- 如中國隊僅負1球，同時塔吉克與黎巴嫩在有入球情況下打和，中國將會因為與塔吉克及黎巴嫩對賽時得球數較少出局。

- 如中國隊僅負1球，同時塔吉克與黎巴嫩打和0：0，中國將會以小組次名直接出線。

- 如中國隊以0：1落敗，同時塔吉克與黎巴嫩打和0：0，則國足將與塔吉克以公平競技積分去分辨名次，若紀律分佔優則排第二，若較差則仍要等待其餘小組賽果。

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