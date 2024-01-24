亞洲盃直擊．戰情｜港足下半場0：3落後巴勒斯坦　安達臣作兩調動

香港足球代表隊（港足）力爭以最佳小組第三名資格晉身亞洲盃16強，他們在香港時間今晚11時出戰C組最後一場分組賽對巴勒斯坦，只有贏波才能升上小組第三位爭出線。

今仗港足主帥安達臣再次變陣，今屆賽事首次派出年輕小將米高在前線夥拍安永佳和艾華頓攻堅，全力爭勝，門將亦由首次上陣的謝家榮，取代葉鴻輝。在這場非勝不可一戰，港足上半場發揮反不及頭兩仗，半場落後一球。

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



港足時隔56年再戰亞洲盃，雖然是決賽周24支球隊中世界排名最低一隊，但頭兩仗分組賽表現出色，面對實力較強的阿聯酋和伊朗均不落下風，1：3負阿聯酋、0：1負伊朗均踢出精表現。分組賽最後一仗，香港面對世界排名99位的巴勒斯坦，力爭勝利。

主帥安達臣今仗作出兩個調動，前線首次派出米高，夥拍安永佳與艾華頓力爭入球，防線方面，收起隊長葉鴻輝，改由在杭州亞運踢出身價的謝家榮把關。賽前大會選播一曲香港流行曲，已故歌后梅艷芳的名曲《夕陽之歌》在場內響起。

港足對巴勒斯坦正選陣容。（袁志浩攝）

比賽戰情：

開賽初段巴勒斯坦率先採取主動，戰至6分鐘，入場港隊球迷高叫黃洋，多謝這位未入選今屆決賽周並已退出港隊的前隊長。

港隊站穩陣腳後，搶回不少攻勢。可惜11分鐘巴勒斯坦隊長艾巴達（Musab Al-Battat）一次右路傳中，高大中鋒達巴治（Oday Dabbagh）門前接應力壓茹子楠頂入，港隊落後0：1。

港隊落後下，形容漸陷被動，25分鐘今場戴上隊長臂章的勞烈斯對對手相撞後倒地，經治理後被擔架抬離場，他的右肩放上一個冰袋，痛至面容扭曲。李毅凱入替，取代勞烈斯的位置。

25分鐘今場戴上隊長臂章的勞烈斯傷出。（袁志浩攝）

30分鐘港隊出現今仗首次入球黃金機會，米高殺入禁區後分向左邊，陳肇鈞僅面對門將，起腳卻一飛沖天，未能把握。1分鐘後另一次攻勢，艾華頓禁區頂起腳亦未見效。

戰至補時階段，艾華頓連番在對手禁區起腳均無功而還，半場港足落後0：1，今仗發揮明顯不及對伊朗一仗勇悍。

換邊後，又是巴勒斯坦的攻勢，今場在右路非常活躍的隊長艾巴達，又一次妙到毫巔的傳中，今次輪到另一鋒將昆巴（Zaid Qunbar）接應頂入，港足48分鐘落後至0：2。

港足落後兩球下，安達臣在56分鐘一口氣作出兩個調動，由黃威及祖連奴入替陳肇鈞及胡晉銘，減少一個防守中場，力爭入球。港隊變陣未見其效，又再失球，前鋒沙恩（Tamer Seyam）禁區頂放冷箭，皮球中楣彈出後，達巴治快港隊守將茹子楠一步門前補中，今仗梅開二度，港隊落後至0：3。

戰至67分鐘，守將陳晉一受傷倒地，安達臣被迫再次變陣，由孫銘謙入替左閘位置；同時由前鋒彭利拿取代米高。

賽前港足出線形勢：

今仗港足必須全取3分，壓過巴勒斯坦取得分組第三名，至於能否晉級還要視乎其他小組第三名的成績。由於A組第三名國足3戰只得2分，積分肯定會比贏巴勒斯坦後的港足差，所以只要多一組的第三名積分比港足差，贏波的港足就可以鎖定晉級。由於今晚早場的印度在B組最後一輪分組賽不敵敍利亞，因此港足就算擊敗巴勒斯坦，16強席位仍須視乎其他組別球隊戰況。

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亞洲盃C組 香港 VS 巴勒斯坦

港足正選陣容

門將：19 謝家榮

後衛：3 周緣德、4 勞烈斯、17 陳晉一、21 茹子楠

中場：6 胡晉銘、8 陳俊樂、16 陳肇鈞

前鋒：9 安永佳、11 艾華頓、20 米高



後備：1 葉鴻輝、5 艾里奧、7 羅梓駿、10 黃威、12 林衍廷、13 李毅凱、14 潘沛軒、18 伍瑋謙、22 余在言、23 孫銘謙、25 史提芬彭利拿、26 祖連奴

未起用球員：2 謝家強、15 張憙延、24 鞠盈智



B組的敍利亞小勝印度，獲得4分。（路透社）

【1月23日亞洲盃賽程】

晚上7：30 B組：澳洲 對 烏茲別克 HOY 76台

晚上7：30 B組：敘利亞 對 印度 HOY APP

晚上11：00 C組：香港 對 巴勒斯坦 HOY 77台

晚上11：00 C組：伊朗 對 阿聯酋 HOY APP