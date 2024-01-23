亞洲盃直擊．戰情｜港足對巴勒斯坦米高首擔正　11分鐘落後0：1

香港足球代表隊（港足）力爭以最佳小組第三名資格晉身亞洲盃16強，他們在香港時間今晚11時出戰C組最後一場分組賽對巴勒斯坦，只有贏波才能升上小組第三位爭出線。

今仗港足主帥安達臣再次變陣，今屆賽事首次派出年輕小將米高在前線夥拍安永佳和艾華頓攻堅，全力爭勝，門將亦由首次上陣的謝家榮，取代葉鴻輝。



亞洲盃C組 香港 VS 巴勒斯坦

港足正選陣容

門將：19 謝家榮

後衛：3 周緣德、4 勞烈斯、17 陳晉一、21 茹子楠

中場：6 胡晉銘、8 陳俊樂、16 陳肇鈞

前鋒：9 安永佳、11 艾華頓、20 米高



後備：1 葉鴻輝、5 艾里奧、7 羅梓駿、10 黃威、12 林衍廷、13 李毅凱、14 潘沛軒、18 伍瑋謙、22 余在言、23 孫銘謙、25 史提芬彭利拿、26 祖連奴

未起用球員：2 謝家強、15 張憙延、24 鞠盈智



港足時隔56年再戰亞洲盃，雖然是決賽周24支球隊中世界排名最低一隊，但頭兩仗分組賽表現出色，面對實力較強的阿聯酋和伊朗均不落下風，1：3負阿聯酋、0：1負伊朗均踢出精表現。分組賽最後一仗，香港面對世界排名99位的巴勒斯坦，力爭勝利。

主帥安達臣今仗作出兩個調動，前線首次派出米高，夥拍安永佳與艾華頓力爭入球，防線方面，收起隊長葉鴻輝，改由在杭州亞運踢出身價的謝家榮把關。

比賽戰情：

開賽初段巴勒斯坦率先採取主動，港隊站穩陣腳後，搶回不少攻勢。可惜11分鐘巴勒斯坦隊長艾巴達一次右路傳中，高大中鋒達巴治（Oday Dabbagh）門前接應力壓茹子楠頂入，港隊落後0：1。

賽前港足出線形勢：

今仗港足必須全取3分，壓過巴勒斯坦取得分組第三名，至於能否晉級還要視乎其他小組第三名的成績。由於A組第三名國足3戰只得2分，積分肯定會比贏巴勒斯坦後的港足差，所以只要多一組的第三名積分比港足差，贏波的港足就可以鎖定晉級。由於今晚早場的印度在B組最後一輪分組賽不敵敍利亞，因此港足就算擊敗巴勒斯坦，16強席位仍須視乎其他組別球隊戰況。

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B組的敍利亞小勝印度，獲得4分。（路透社）

【1月23日亞洲盃賽程】

晚上7：30 B組：澳洲 對 烏茲別克 HOY 76台

晚上7：30 B組：敘利亞 對 印度 HOY APP

晚上11：00 C組：香港 對 巴勒斯坦 HOY 77台

晚上11：00 C組：伊朗 對 阿聯酋 HOY APP