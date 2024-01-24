亞洲盃直擊｜安達臣：我們有個不錯賽事　進一步追上強隊仍須努力

亞洲盃分組賽最後一輪，香港足球代表隊（港足）以0：3不敵巴勒斯坦，三戰全負未能晉身16強。賽後主帥安達臣直言「難以啟齒」，「最後一仗我們渴望勝利，亦有機會贏波出線，但今天巴勒斯坦非常強大」。他認為，今屆賽事可見港足跟強隊已稍為拉近差距，惟要持續追上仍須努力。

01體育記者 袁志浩﹑高詩琦 多哈直擊



港足主帥安達臣與香港球迷合照。（高詩琦攝）

主帥安達臣今仗作出兩個調動，前線首次派出米高，夥拍安永佳與艾華頓力爭入球，防線方面，收起隊長葉鴻輝，改由在杭州亞運踢出身價的謝家榮把關。他說上半場港隊開局不錯，但組織上有點混亂，然後失去一球；下半場情況相若，易邊後初段活力不錯，「我們希望追成1：1，之後再失一球，令我們難以追回。」

回說今屆賽事，他認為在決賽周前充滿各種可能，「我們有個不錯（good）的賽事，不是偉大（great）的賽事，但已經不錯」，指出「我們跟強隊的距離已稍為拉近」，在未來如欲進一步拉近與亞洲勁旅差距，必須加倍努力。

安達臣稱，門前把握力是港隊今仗與巴勒斯坦、以及與強隊之間的一大差距，並指出決賽周賽事很困難，「我們已盡力，將一切推到最盡」，並表示今仗賽前一天多達4至5個球員身體出現狀況，狀態未達100%。

他指出，巴勒斯坦世界排名較香港高50位，實力在港隊之上，就算做足準備，比賽如預期中發展，也只是有機會跟對手一戰，當戰情傾向巴勒斯坦一方，比賽便極困難。

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總結今屆賽事，他覺得港隊經過「非常努力訓練和工作」之下，現在會「嘗試進攻，嘗試創造機會，嘗試迫搶對手，就算面對伊朗等強大對手也有機會」，這是今屆決賽周前後港隊最大分別，然而最大考驗是當球隊回到香港，球員回到各自球會，如何能夠維持下去，安達臣對此仍感樂觀，揚言「我們會繼續做下去」。

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【1月23日亞洲盃賽果】

晚上7：30 B組：澳洲 1：1 烏茲別克

晚上7：30 B組：敘利亞 1：0 印度

B組：澳洲、烏茲別克分列首、次名晉級；

晚上11：00 C組：香港 0：3 巴勒斯坦

晚上11：00 C組：伊朗 2：1 阿聯酋

C組：伊朗、阿聯酋分列首、次名晉級；巴勒斯坦以最佳第三名晉級。