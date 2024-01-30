花式溜冰｜華麗娃違禁藥條例遭禁賽4年　俄羅斯質疑裁決政治化

國際體育仲裁法庭（CAS）29日在其官網宣布，俄羅斯花式溜冰「天才少女」華麗娃（Kamila Valieva，又譯瓦利耶娃）因違反反興奮劑條例，將從2021年12月25日起禁賽4年。CAS表示，她未能證明並非故意違反規則。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方不同意CAS的裁決。



國際體育仲裁法庭：所有比賽成績無效

CAS在聲明中表示，自2021年12月25日以來，華麗娃取得的所有比賽成績無效。新華社指出，這意味她在2022年北京冬奧會幫助俄羅斯奧委會隊奪得的團體賽金牌將被取消。CAS表示，剝奪金牌的權力「不屬於該仲裁程序的範圍，必須由相關體育組織進行審查」。

現年17歲的華麗娃在2022年北京冬奧會一鳴驚人，當時僅15歲的她在賽場上發揮出色，成為首個在冬奧會賽場完成四周跳的女單選手。但隨即身陷興奮劑風波，在冬奧會花樣滑冰團體賽結束後，她被指2021年12月25日參加聖彼得堡的俄羅斯花滑錦標賽時，被採集的檢測樣本中含有違禁成份曲美他嗪（trimetazidine），隨即被俄羅斯反興奮劑機構臨時禁賽。

華麗娃向俄羅斯反興奮劑機構紀律委員會提出上訴。在召開聽證會後，該機構紀律委員會決定取消對華麗娃的臨時禁賽，允許她繼續參加北京冬奧會。

克里姆林宮：將動用所有上訴機制

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄方不同意CAS的裁決，質疑是政治化。 俄方將動用所有上訴機制，捍衛該國運動員的利益到底。