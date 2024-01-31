重劍大獎・持續更新｜江旻憓闖8強　吳浩天連轟6分反勝晉級

重劍大獎賽今日（31）續在卡塔爾多哈舉行，香港女子重劍代表江旻憓、佘繕妡，以及男重港將何瑋桁與吳浩天分別在64強登場，力爭晉級。



香港女重隊今站派出7名劍手參賽，「世一」江旻憓直入正賽64強，其餘6名劍手佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望、陳祉澄及陳海琳則需出戰資格賽。其中佘繕妡日前順利在淘汰賽擊敗加拿大劍手Leonora Mackinnon，於今日正賽再度亮相。

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江旻憓挾「世一」之名出戰多哈大獎賽，晉身8強。（香港劍擊總會）

【20:15】吳浩天16強止步 追平生涯最佳

吳浩天在16強對上世界排名第8的意籍劍手Federico Vismara，二人初段加緊防守下展開拉鋸，吳在1：4落後下力追至3：4，惟一直未能反超前對手，港將在末節仍未能收復失地，力戰下終以9：15告負，16強止步，仍追平生涯最佳大獎賽成績。

【19:20】江旻憓晉身8強 佘繕妡不敵奧運銅牌

佘繕妡在32強面對世界排名23位的巴西劍手Victoria Vizeu，雙方初段穩守展開拉鋸，首節佘繕妡領先2：1。港將隨後快攻連得3分愈戰愈勇，次節擴大比數至8：2，最終「佘佘」以15：5輕取對手，殺入16強。

江旻憓在佘繕妡獲勝後緊接上場，與世界排名第48位的美國劍手Isis Washington爭晉級。港將初段落後1：3下追成4：4，次節江旻憓調整後打出一波4：0、領先至8：4，對手雖在第三節前追成6：8，江在關鍵時刻頂住壓力，終以15：8獲勝晉身16強。

佘繕妡在16強惡鬥東京奧運個人銅牌Katrina Lehis，戰至次節稍領先8：7下，末節被對手反超前10：8，最後10秒仍落後9：12的港將，咬緊牙關連得2分追至11：12。放手一搏的她在餘下兩秒時衝向對手再得1分，惟雙方得分下終以12：13惜負，無緣8強。

江旻憓再度上場鬥43歲愛沙尼亞老將Irina Embrich，雙方首節打成均勢戰平4：4，江旻憓次節加快節奏連取3分拉開至7：4，隨後愈打愈順續擴大比數至11：6，終在不受威脅下以15：9得勝，晉身8強。

去年在多哈大獎賽打入16強創生涯最佳的吳浩天力爭入8強。（香港劍擊總會）

【18:19】吳浩天連轟6分反勝闖16強

吳浩天在32強與20歲意大利新星Marco Paganelli對壘，後者爆冷擊敗世界排名第9的隊友Valerio Cuomo晉級。吳浩天首節以3：5落後，次節加快節奏追成5：7，關鍵最後一節吳在落後6：10下打出一波6：0並反超前11：10，對手末段追平至12：12，重拾氣勢的吳終以13：12力保勝利，晉身16強平生涯大獎賽最佳成績。他將對上世界排名第8的意籍劍手Federico Vismara。

【16:10】吳浩天勇闖32強

去年在多哈大獎賽打入16強創生涯最佳的吳浩天，首圈鬥克羅地亞劍手Vedran Markota，首節以3：2壓制對手，其後一度擴大比數至6：3，對手雖一度力追至收窄1分差，港將穩住陣腳以8：6續在次節領先。最後一節，吳浩天愈打愈順，終以15：8擊敗對手，獲勝一刻脫下面罩吼叫。他將在下午6時再度登場，力爭16強席位。

【15:45】何瑋桁不敵世一首圈止步

香港男重排名第一的何瑋桁，首圈即對上世界第一的意大利劍手Davide Di Veroli，首節港將在領先2：1後被對手追平，次節雙方互有領先但未能拉開1分差，打成5：5進入最後第3節。關鍵時刻，「世一」對手主動進攻接連得分領先至11：5，最後半分鐘，港將雖再得分惟仍未能破解對手，終以6：15告負，無緣32強。

何瑋桁（右）不敵「世一」64強止步。（香港劍擊總會）

【15:15】江旻憓險勝晉級

世界排名第一的江旻憓免戰資格賽，今日在64強登場。開季連續兩站世界盃「一輪遊」的她，今仗被排名低103位的對手咬緊比數，江旻憓領先3：2惟拉不開比數，次節更被反領先4：6。江其後兩度追平6：6、8：8，在次節末段保住9：8稍領先優勢。關鍵末節，雙方3度戰平，江最終以15:14險勝晉級。她將在下午5時25分再出擊，與世界排名第48位的美國劍手Isis Washington爭晉級。

佘繕妡在首圈硬撼2018世錦賽冠軍Mara Navarria。（香港劍擊總會）

【14:18】佘繕妡挫世界第8闖32強

佘繕妡在64強面對世界排名第8的意大利劍手Mara Navarria，初段即採取主動並一舉領先4：0，她在次節續壓制該2018世錦賽冠軍，拉開至7：2，最終保持穩定發揮下以14：6取勝，晉級32強，在下午5時硬撼世界排名23位的巴西劍手Victoria Vizeu。