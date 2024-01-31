重劍大獎・持續更新｜4港將64強出擊　佘繕妡挫世界第8晉級

重劍大獎賽今日（31）續在卡塔爾多哈舉行，香港女子重劍代表江旻憓、佘繕妡，以及男重港將何瑋桁與吳浩天分別在64強登場，力爭晉級。



香港女重隊今站派出7名劍手參賽，「世一」江旻憓直入正賽64強，其餘6名劍手佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望、陳祉澄及陳海琳則需出戰資格賽。其中佘繕妡日前順利在淘汰賽擊敗加拿大劍手Leonora Mackinnon，於今日正賽再度亮相。

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江旻憓挾「世一」之名出戰多哈大獎賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

【16:45】何瑋桁不敵世一首圈止步

香港男重排名第一的何瑋桁，首圈即對上世界第一的意大利劍手Davide Di Veroli，首節港將在領先2：1後被對手追平，次節雙方互有領先但未能拉開1分差，打成5：5進入最後第3節。關鍵時刻，「世一」對手主動進攻接連得分領先至11：5，最後半分鐘，港將雖再得分惟仍未能破解對手，終以6：15告負，無緣32強。

【15:15】江旻憓險勝晉級

世界排名第一的江旻憓免戰資格賽，今日在64強登場。開季連續兩站世界盃「一輪遊」的她，今仗被排名低103位的對手咬緊比數，江旻憓領先3：2惟拉不開比數，次節更被反領先4：6。江其後兩度追平6：6、8：8，在次節末段保住9：8稍領先優勢。關鍵末節，雙方3度戰平，江最終以15:14險勝晉級。她將在下午5時25分再出擊，與世界排名第48位的美國劍手Isis Washington爭晉級。

【14:18】佘繕妡挫世界第8闖32強

佘繕妡在64強面對世界排名第8的意大利劍手Mara Navarria，初段即採取主動並一舉領先4：0，她在次節續壓制該2018世錦賽冠軍，拉開至7：2，最終保持穩定發揮下以14：6取勝，晉級32強，在下午5時硬撼世界排名23位的巴西劍手Victoria Vizeu。