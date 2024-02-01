英超｜利物浦４：１贏車路士續居榜首 領先曼城及阿仙奴5分

英超周三（1月31日）賽事，利物浦４：１贏車路士續居榜首，領先排第二的曼城、排第三的阿仙奴5分。



祖達（Diogo Jota）於上半場23分鐘率先入球，干拿巴特利（Conor Bradley）於39分鐘為利物浦再下一城。換邊後65分鐘，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）頭槌頂入，將比數拉大至３：0。雖然尼干古（Christopher Nkunku）於71分鐘助車路士破蛋，但8分鐘後路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）續為利物浦維持領先3球，賽事最後以４：１結束。

賽後利物浦以22場51分續排第一，領先少踢一場的曼城5分，排第3的阿仙奴以22場與曼城同為46分； 車路士則以22場31分續排第10。

英超周三（1月31日）賽事，，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）個人梅開二度。（Reuters）

曼城３：１贏般尼 升上第2位

同日曼城以３：１贏般尼，升上第2位。於曼城對般尼的賽事，24歲生日的祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）在上半場16分鐘率先入球後，相隔僅4分鐘梅開二度。於下半場46分鐘，洛迪卡斯簡迪（Rodri）將比數拉大至３：0。般尼於下半場補時3分鐘破蛋。

賽後曼城以21場46分升上第2；般尼以22場12分續排第19。

英超周三（1月31日）賽事，李察利臣（Richarlison）助熱刺以３：２擊敗對手賓福特。（Reuters）

熱刺３：２反勝賓福特 升上第4位

同日熱刺對賓福特的賽事，熱刺在上半場落後一球下，終以３：２反勝對手。

開賽後15分鐘，馬奧比（Neal Maupay）先為賓福特打開紀錄。熱刺換邊後攻勢凌厲，於48分鐘由烏多基（Destiny Udogie）入球，一分鐘後再由班倫莊臣（Brennan Johnson）建功反超前。至56分鐘由李察利臣（Richarlison）射入熱刺的第3球。11分鐘後，艾雲東尼（Ivan Toney）為賓福特追回一球，但至完場仍落後對手。

賽後熱刺以22場43分升上第4，落後第3名的阿仙奴3 分；賓福特以21場22分續排第15。