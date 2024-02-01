英超｜熱刺8分鐘連入3球反勝賓福特　馬奧比抄襲慶祝動作明挑機

抄人慶祝動作，後果可以很嚴重，就如亞洲盃的伊拉克球員一樣，因「過度慶祝」而兩黃一紅被逐。賓福特前鋒馬奧比作客攻破熱刺後，隨即模仿占士麥迪臣的招牌「掟鏢」慶祝動作，這名賓福特鋒將沒有領取任何黃牌，而馬奧比與麥迪臣的「交流」延至賽後。



熱刺中場大腦占士麥迪臣（James Maddison）傷癒復出，今仗主場對賓福特再度披甲，算是孫興慜缺陣下的好消息，配合迪姆華拿﹑古路施夫斯基及李察利臣攻堅。熱刺卻是先失守的一方，賓福特由馬奧比（Neal Maupay）先開紀錄，熱刺換邊後初段8分鐘連入3球，即使入球功臣之一的烏杜治送禮﹑艾雲東尼建功，熱刺仍然以3：2反勝賓福特，全取3分。

今仗入球多，「花生」都多，全因馬奧比。這名賓福特前鋒先開紀錄後，慶祝時模仿占士麥迪臣的招牌慶祝動作「掟飛鏢」，隊友艾雲東尼隨後都有樣學樣，擺明向這名熱刺中場大腦「挑機」。麥迪臣上前拍一拍馬奧比的頭，對方隨即拍回麥迪臣的心口，兩人的動作難免有點火藥味。

面對馬奧比有點挑釁的動作，幸好麥迪臣一班熱刺隊友挺身而出，為他出一口氣，班倫莊臣撞射建功後，隨即做出「掟飛鏢」的動作，莊臣更模仿馬奧比的模仿動作。稍後建功的李察利臣同為加入掟鏢行列，齊齊以行動撐麥迪臣。

亞洲盃｜伊拉克入球慶祝領紅惹爭議 一個左手動作疑冒犯約旦習俗