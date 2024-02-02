英超｜曼聯作客４：３絕殺狼隊　韋斯咸１：１和般尼茅夫

英超周四（2月1日）賽事，曼聯在補時階段憑新星高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）攻入絕殺一球，作客以４：３驚險贏狼隊；韋斯咸同日１：１般尼茅夫。



狼隊對曼聯的賽事，於上半場僅5分鐘，上仗因為紀律問題停賽的拉舒福特（Marcus Rashford）接應隊友凱倫（Rasmus Hojlund）的傳送，率先攻破主隊大門；近排腳風頗順的凱倫22分鐘也入球建功，令曼聯上半場領先２：０。

主隊換邊後嘗試搶回形勢，更在71分鐘由沙拉比亞（Pablo Sarabia）射入十二碼破蛋。但曼聯在4分鐘後，由剛落場不久的麥湯米尼（Scott McTominay）接應角球近門頂入，令曼聯保持領先2球優勢。

狼隊尾段控制形勢搶攻，令曼聯後防備受壓力，中堅麥斯基爾文（Max Kilman）於85分鐘追回一球後，戰至補時5分鐘更在瓦解曼聯的角球攻勢後反擊，尼圖（Pedro Neto）近柱射破曼聯門將奧拿拿（Andre Onana）的十指關，為狼隊扳平至３：３。

英超：高比馬恩奴（左）連續兩場有波入，今仗更助曼聯在補時階段絕殺狼隊，賽後獲一眾隊友擁抱慶祝。（Reuters）

曼聯面臨連續兩場聯賽失分之際，上場足總盃取得首個入球的高比馬恩奴成為救世主，他於補時7分鐘與後備落場的科森（Omari Forson）撞牆後，在禁區邊擺脫多名狼隊守衛後，乖巧地射入遠柱，助曼聯贏得賽事。

曼聯賽後以22場35分續升上第7，狼隊以22場29分續排第11。

同日韋斯咸有由曼城加盟的英格蘭中場加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）首次上陣，惟他卻早段「送禮」，令般尼茅夫的蘇蘭基（Dominic Solanke）把握機會取得入球。主隊換邊後中段由禾特普斯（James Ward-Prowse）射入十二碼，雙方最終以１：１握手言和。

韋斯咸以22場36分續排第6；般尼茅夫以21場26分排12。