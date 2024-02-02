美斯缺席賽前記招　主帥：盡量讓他上陣　蘇亞雷斯感謝香港球迷

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周五（2日）與美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami，又譯：國際邁阿密）抵達香港，準備於下周日（4日）於香港大球場對「香港隊」的友賽。

主辦方今日下午6時半會於香港富麗敦海洋公園舉辦賽前記者會，美斯缺席，由隊友蘇亞雷斯代替現身。主教練馬天奴在會上表示，會再評估美斯的身體狀況，盡量給他最多的上陣時間。



【19：00】記者會完結。

【18：58】蘇亞雷斯表示，自己跟美斯做隊友多年，有深厚感情，但最重要不是兩人場上關係，而是在日常生活中都是好朋友。

【18：57】蘇亞雷斯稱，很感謝香港球迷歡迎球隊，希望踢出精彩的賽事。馬天奴就表示，雖然自己第三次到港，但沒有太多時間遊覽，只曾欣賞維港景色，最重要是感受到香港人的溫暖。

蘇亞雷斯。（黃浩謙攝）

【18：52】馬天奴表示，美斯不在最佳狀態，球隊會在明天訓練為美斯作最後評估，又稱這位球星會出場，並盡量給他最多的上陣時間。

【18：51】馬天奴表示，很難完全清楚每支對手的狀況，但知道香港隊最近曾參與亞洲盃決賽周，有聽聞及看過港隊比賽，會好好準備今場比賽。他又希望球隊可踢出自己的風格，首要目標是要贏波。

【18：45】有傳美斯受傷，上場對艾納斯只踢了7分鐘。馬天奴被問到美斯狀態時表示，球隊經歷兩場很緊湊的比賽，要評估每位球員身體狀況，會盡量給所有球員落場時間。

馬天奴。（黃浩謙攝）

【18：41】蘇亞雷斯指，在加盟前考慮很多因素，但能跟舊隊友重聚是夢想成真。

【18：38】馬天奴表示自己第三次到港，感謝每位今次活動參與朋友。蘇亞雷斯表示：「季前集訓很長，好好準備新球季，會感到疲累，對新季有很高的期望。」

【18：35】蘇亞雷斯及國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino）現身。

（黃浩謙攝）

國際邁亞密公布的亞洲之行25人名單，名氣最響亮的美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴悉數在陣；主辦方亦公布，身為班主之一的「萬人迷」碧咸亦會隨行。美斯跟一眾隊友今日下午約3時已乘坐私人飛機抵達本港。

據大會公布，今日賽前記者會出席嘉賓包括Tatler Asia行政總裁兼主席Michel Lamunière、國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino）及國際邁阿密球員代表。

現場台上只得兩個座位，未知美斯會否現身。（袁志浩攝）

記者會預計於晚上6時半開始，大會於事前約半小時開放傳媒入場，現場有接近200名傳媒採訪今次盛事，而在酒店會場外亦有大批球迷守候，部份人身穿阿根廷波衫或自製紙牌，不時大叫「Messi！Messi！」希望吸引美斯的目光。

記者會會場外有大批球迷守候美斯，部份人身穿阿根廷波衫或自製紙牌，希望吸引美斯的目光。（袁志浩攝）

美斯與國際邁亞密大軍抵港。（夏家朗攝）

國際邁亞密抵港：