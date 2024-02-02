美斯訪港．直播︱賽前記者會持續更新　美斯缺席　蘇亞雷斯現身

球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）周五（2日）與美職聯球隊國際邁亞密（Inter Miami，又譯：國際邁阿密）抵達香港，準備於下周日（4日）於香港大球場對「香港隊」的友賽。

主辦方今日下午6時半會於香港富麗敦海洋公園舉辦賽前記者會，《01體育》會持續更新現場情況。



【18：41】蘇亞雷斯指，在加盟前考慮很多因素，但能跟舊隊友重聚是夢想成真。

【18：38】馬天奴表示自己第三次到港，感謝每位今次活動參與朋友。蘇亞雷斯表示：「季前集訓很長，好好準備新球季，會感到疲累，對新季有很高的期望。」

【18：35】蘇亞雷斯及國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino）現身。

國際邁亞密公布的亞洲之行25人名單，名氣最響亮的美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯和佐迪艾巴悉數在陣；主辦方亦公布，身為班主之一的「萬人迷」碧咸亦會隨行。美斯跟一眾隊友今日下午約3時已乘坐私人飛機抵達本港。

據大會公布，今日賽前記者會出席嘉賓包括Tatler Asia行政總裁兼主席Michel Lamunière、國際邁阿密主教練馬天奴（Gerardo Martino）及國際邁阿密球員代表，但現場所見，台上暫僅得兩個座位，未知美斯會否現身。

現場台上只得兩個座位，未知美斯會否現身。（袁志浩攝）

記者會預計於晚上6時半，大會於事前約半小時開放傳媒入場，現場有接近200名傳媒採訪今次盛事，而在酒店會場外亦有大批球迷守候，部份人身穿阿根廷波衫或自製紙牌，不時大叫「Messi！Messi！」希望吸引美斯的目光。

記者會會場外有大批球迷守候美斯，部份人身穿阿根廷波衫或自製紙牌，希望吸引美斯的目光。（袁志浩攝）

美斯與國際邁亞密大軍抵港。（夏家朗攝）

國際邁亞密抵港：