美斯訪港持續更新︱「巴塞四子」全列後備　港隊葉鴻輝陳肇鈞應戰

美斯（Lionel Messi，又譯梅西）隨國際邁亞密（又譯：國際邁阿密）訪港，周日（4日）下午4時與香港隊合演表演賽，香港大球場12點半開閘，已有球迷進場，由於門票不設劃位，現場人流不算多，入場情況大致暢順。

攝影及採訪：袁志浩、趙子晉



賽事正選名單：

香港

1葉鴻輝、3李毅凱、7明加索夫、8艾華頓、9安尼亞、15荷西安祖、16陳肇鈞、17米基爾、22周子謙、26周緣德、27馬高斯



後備：18龐焯熙、19謝家榮、2賀爾、4查理史葛、5丹尼爾、10林學㬢、11基爾頓、12保利臣、13基華尼頓、14恩查、20伊巴謙、21林樂勤、23艾華、24顏卓彬



國際邁亞密

13杜斯山度士、2耶連、6阿維利斯、8李安納度甘賓拿、16羅拔泰萊、24格斯、26基哥利、27高托夫、32諾亞阿倫、41大衛路爾斯、43辛特蘭



後備：1卡蘭達、99賀臣、5布斯基斯、9蘇亞雷斯、10美斯、15西拿、18佐迪艾巴、42拜治、49波捷倫、55泰拿賀爾、62保韋治



下午3時20分

國際邁亞密及香港隊球員進場熱身，美斯與蘇亞雷斯未出場。香港隊球員入場時，歡呼聲響徹大球場。

下午3時

港隊球員亮相過後，姜濤及盧翰霆接力表演。

國際邁亞密班主碧咸現身。(袁志浩攝)

下午2時30分：

現場表演開始，歌手湯令山 Gareth T盛裝現身在大球場獻唱《勁浪漫超溫馨》及《緊急聯絡人》。

歌手湯令山Gareth T盛裝獻唱。(袁志浩攝)

今日盛事雲集全盛球迷和歌迷，姜濤加美斯的戲碼吸引了一對母子一起入球。媽媽是「姜糖」，日前觀看MIRROR演唱會後，今日再入大球場撐姜濤。不願出鏡的她本身也是球迷，觀看英超為主，「巴塞少啲睇」，不過原本沒打算購票入場，但姜濤擔任是日表演嘉賓消息一出，她立即改變主意：「其實美斯啲飛都燶燶哋，MIRROR演唱會難買好多！難得有國際級球賽在香港舉行，與兒子一起入場也是好事，大家平時都會一齊睇波。」

媽媽以姜濤為目標，仔仔Ian就非常期待一睹美斯風采：「自『MSN』年代就睇美斯，今日最想睇佢，仲有碧咸，我都希望見到碧咸。」（編按：MSN指Messi美斯、Suarez蘇亞雷斯及Neymar尼馬）

下午1時30分：

現場人流漸多，售賣紀念品的攤檔大排長龍，不過被指「坐地起價」的快餐店KFC幾乎無人排隊。

快餐店KFC幾乎無人排隊。（趙子晉攝）

中午12時30分：

大球場準時開閘，等候入場的球迷不多。門票以QR Code 形式入場，進場情況大致暢順。

有球迷穿上美斯阿根廷球衣入場。（袁志浩攝）

進場後，球迷紛紛在看台影相或購買紀念品。開賽之前，會由人氣組合MIRROR兩大成員姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）表演，等待入場時，場外已可清楚聽到姜濤表演的綵排。現場也有Anson Lo支持者到場。

現場目前為陰天，帶點毛毛雨。