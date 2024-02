美斯無出場︱國際邁亞密環球之旅變公關噩夢　美聯社：一片混亂

美斯(Lionel Messi)隨國際邁亞密(Inter Miami CF)訪港,但在周日的表演賽報稱因傷患困擾缺陣,坐足90分鐘,令球迷以至香港政府也感不滿,大球場的現場球迷狂噓,高呼「回水」及「refund」,網民亦攻陷美斯、國際邁亞密以至班主碧咸的社交網站。美國通訊社《美聯社》撰文,指美斯與國際邁亞密的全球之旅一片混亂,已變成一場公關噩夢。



國際邁亞密友賽香港隊,賽後頒獎禮美斯站在最後排。(袁志浩攝)

《美聯社》這篇文章的標題為《美斯與國際邁亞密的環球之旅一片混亂,已經變成一場公關噩夢(Lionel Messi’s global tour with Inter Miami has been very messy and a PR nightmare)》。文章開首第一句已是「一切都非常混亂(It’s all been very messy)」。

文章認為,國際邁亞密打算利用美斯及蘇亞雷斯去建立全新的品牌形象,但這次外訪之旅的公關大多很差,得不到理想的結果。

《美聯社》訪問了南卡羅來納大學的體育法律教授John Grady,他說:「向全球球迷市場營銷大肆宣傳,加上政府的資助,讓人產生很高的期望。」

「提高人們對大牌球員的期望,就如他們在廣告上出現那樣。」

美斯會否對勝利船復出? 美聯社:馬天奴備受壓力

國際邁亞密訪港前,先到沙特阿拉伯的利雅德踢了兩場友賽,先以3:4不敵希拉爾,之後對艾納斯慘敗0:6。對艾納斯一戰被視為「球王大戰」,但最後雷聲大、雨點小,艾納斯的C朗拿度因傷缺陣,而美斯亦受大腿內收肌發炎困擾,到83分鐘才入替。

John Grady續說:「愈來愈多球隊會招攬那些擁有大量支持者的精英人才,包括在社交網站上有大量追隨者,這會造成一種情況,如果缺陣的話,會引發球迷憤怒,導致公關問題。」

外界十分關心,國際邁亞密周三對神戶勝利船的友賽中,美斯會否上陣?若會上陣,又會踢幾多少時間?《美聯社》的文章稱:「馬天奴(國際邁亞密主帥)肯定備受壓力,被要求派美斯上陣一些時間,但美斯一定有最終決定權(Martino will certainly be under pressure to use him some, but Messi is sure to have the final say.)。」