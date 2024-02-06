游泳世錦賽｜全紅嬋207C接近滿分　關鍵一跳擊敗陳芋汐摘金

16歲的中國跳水好手全紅嬋，昨（5日）晚在多哈舉行的世界游泳錦標賽中，於女子10米高台決賽力壓隊友陳芋汐摘金。全紅嬋及陳芋汐在頭三跳鬥得難分難解，總分極接近。第四跳是分出勝負的關鍵，兩人的動作同樣是「207C」，全紅嬋跳出近乎完美的表現，差點取滿分，並憑這一跳建立明顯的領先優勢，以436.25分得冠軍。



【全紅嬋及陳芋汐比賽片段】

今屆世錦賽的女子10米高台決賽，冠軍仍是16歲的全紅嬋與18歲的陳芋汐之爭。這兩位中國選手實力超班，穩佔頭兩席，兩人之間爭持激烈，完成頭三跳後，全紅嬋以252.5分領先，僅比陳芋汐多0.05分。

第四跳是決出勝負的關鍵，兩人同樣選擇207C的動作，即是「向後翻騰3周半抱膝」，難度系數3.3，屬於一套女子高台跳水極高難度的動作，全紅嬋之前多次在這套動作失手。在今場比賽，全紅嬋跳出高水準，在7個裁判中，有4位給予她滿分10分，另外3位給9.5分。扣除最高及最低各兩個裁判的分數，全紅嬋得29.5分，再乘上3.3的難度系數獲97.35的高分，差點贏滿分。陳芋汐的動作略有瑕疵，得84.15分。

靠207C分高下，全紅嬋完第四跳後拉開領先優勢到13.25分。雖然陳芋汐第五跳的分數比全紅嬋高，但未能追上差距。最後，全紅嬋以436.25分得金牌，陳芋汐落後8.45分，以427.8得銀牌。英國的施維絲（Andrea Spendolini-Sirieix）則以377.1分得季軍。