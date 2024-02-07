美斯訪日｜美斯列後備蘇亞雷斯正選　兩人3日前避戰香港表演賽

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）會在日本時間2月7日晚上7時（香港時間晚上6時）隨國際邁亞密友賽神戶勝利船，外界關注美斯今場會否復出披甲。根據神戶勝利船官方網站披露，佐迪艾巴、布斯基斯及蘇亞雷斯正選披甲，美斯先列後備。（請往下方點擊播放器觀看）

佐迪艾巴及布斯基斯在周日的香港表演賽於62分鐘入替，蘇亞雷斯及美斯則沒有在香港表演賽披甲。



國際邁亞密對神戶勝利船直播連結 官網YouTube頻道播美斯表演賽

美斯訪日持續更新｜國際邁亞密友賽 神戶勝利船先公布正選名單

請看國際邁亞密YouTube直播：

國際邁亞密vs神戶勝利船焦點球星上陣情況：

美斯：後備

蘇亞雷斯：正選

布斯基斯：正選

佐迪艾巴：正選

恩尼斯達：未入球員名單

美斯昨日參與了訓練，有射門也有跑動。（Getty Images）

國際邁亞密正選陣容：

1 門將 卡蘭達

2 後衛 耶連

6 後衛 阿維利斯

18 後衛 佐迪艾巴

32 後衛 諾亞阿倫

5 中場 布斯基斯

16 中場 羅拔泰萊

24 中場 格斯

26 中場 基哥利

41 中場 大衛路爾斯

9 前鋒 蘇亞雷斯



國際邁亞密陣容名單，美斯在後備席上。（國際邁亞密Facebook）

神戶勝利船先一步公布正選，名單如下：

50 門將 包維奧比

19 後衛 初瀨亮

15 後衛 本多勇喜

55 後衛 岩波拓也

24 後衛 酒井高德

6 中場 扇原貴宏

96 中場 山口螢

18 中場 井出遙也

22 中場 佐佐木大樹

26 前鋒 柏迪歷

10 前鋒 大迫勇也



36歲的美斯報稱在上周一於沙特阿拉伯友賽希拉爾後感到大腿肌肉不適，曾接受磁力共振掃瞄，之後上周四對艾納斯的友賽沒有正選，於83分鐘後備入替。

美斯上周五抵港，當日國際邁亞密教練馬天奴表示，會盡量在表演賽給予美斯最多的上陣時間。在上周六於大球場舉行的公開操練，美斯有拉筋、慢跑、速度訓練及「馬騮搶波」，但未有參與較高強度的分隊賽。

剛過去的周日，美斯在香港表演賽中未有上陣，齋坐90分鐘，也沒有熱身。馬天奴賽後解釋，若派美斯上陣會對他的身體狀況有很大風險，盼球迷體諒。美斯以外，蘇亞雷斯亦報稱膝部有傷，在香港的表演賽有熱身但沒有上陣，另外布斯基斯及佐迪艾巴則後備入替。

在香港的表演賽，美斯沒有換上過球衣，全場都沒有要落場作賽的跡象。（袁志浩攝）

在香港表演賽，蘇亞雷斯於比賽末段在場邊熱身。（袁志浩攝）

國際邁亞密在周一離開香港，飛抵日本的東京。美斯在周二的記者會上透露，他感覺比幾日前好，希望可以復出，但能否披甲還要視乎操練的狀況。在周二下午的操練，美斯操足全課，包括參與高強度的分隊賽。