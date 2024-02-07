國際邁亞密對神戶勝利船免費直播開始 官網YouTube播美斯表演賽
撰文：威廉神
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國際邁亞密（Inter Miami）對神戶勝利船（Vissel Kobe）的表演賽將於香港時間今晚6時上演，國際邁亞密的官網及YouTube頻道會有直播。
根據國際邁亞密在社交網站宣傳，這場比賽會在國際邁亞密官網上播放。開賽前個半小時，國際邁亞密的YouTube頻道已有超過800名觀眾等待直播開始。在開賽前20分鐘，直播開始。
外界最關心的是阿根廷球王美斯（Lionel Messi）能否克服大腿不適復出披甲。國際邁亞密公布正選名單，美斯先列後備，蘇亞雷斯正選。
請看國際邁亞密YouTube直播：
國際邁亞密官網直播連結：https://www.intermiamicf.com/live
國際邁亞密YouTube頻道：https://www.youtube.com/watch?v=H-S7o8aZTCI
國際邁亞密正選陣容：
1 門將 卡蘭達
2 後衛 耶連
6 後衛 阿維利斯
18 後衛 佐迪艾巴
32 後衛 諾亞阿倫
5 中場 布斯基斯
16 中場 羅拔泰萊
24 中場 格斯
26 中場 基哥利
41 中場 大衛路爾斯
9 前鋒 蘇亞雷斯
神戶勝利船先一步公布正選，名單如下：
50 門將 包維奧比
19 後衛 初瀨亮
15 後衛 本多勇喜
55 後衛 岩波拓也
24 後衛 酒井高德
6 中場 扇原貴宏
96 中場 山口螢
18 中場 井出遙也
22 中場 佐佐木大樹
26 前鋒 柏迪歷
10 前鋒 大迫勇也