美斯後備上陣30分鐘　12碼無份射　狀態不俗射波派牌狂奔樣樣齊

千呼萬喚的一刻終於到來，球王美斯（Lionel Messi，又譯梅西）在日本對神戶勝利船60分鐘上陣，全場立即陷入瘋狂。日前跟足國際邁亞密球隊操練的美斯，狀態不錯，上場半小時射波、派牌、狂奔樣樣齊。



美斯下半場開始熱身，點燃全場氣氛。（路透社）

國際邁亞密（又名：國際邁阿密）與神戶勝利船的友賽下半場，當美斯開始熱身時，點燃整個日本國立競技場的氣氛。

美斯在60分鐘入替，全場陷入瘋狂，每當球王觸球都獲大量的歡呼聲。

美斯在日本友賽為國際邁亞密後備上陣30分鐘。（路透社）

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美斯日前參與球隊整課操練，今仗上陣半小時，這名阿根廷球王似乎狀態不錯，甫上陣即施以招牌盤扭過人，之後不斷為球隊組織攻勢，多次與隊友組織入楔，國際邁亞密的攻勢更見凌厲。

神戶後場一次誤傳，美斯隨即衝前殺入禁區，單刀起腳，卻過不了神戶門將新井章太。這名神戶門將撲不遠，美斯再衝前右腳補射，神戶的初瀨亮及時護空門。

美斯兩連射被神戶防線化解。（路透社）

美斯兩連射不果，與入球無緣，同樣顯出美斯的狀態不算最佳。美斯較多時間墮後至中場策動，當他等待適當時機，亦會狂奔走位殺入禁區，表現活躍。

兩軍法定時間打成0：0平手，需要以互射12碼分勝負，但美斯卻沒有操刀，最終國際邁亞密以3：4落敗。美斯今仗雖無入球或助攻，但考慮到他3日前在香港才因腿部不適無法上陣，日本球迷可以看到阿根廷球王落力演出，相對而言已經十分幸福。