重劍世界盃｜江旻憓決一劍險勝闖4強 連續兩站登頒獎台
撰文：趙子晉
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重劍「一姐」江旻憓繼上站多哈大獎賽封后後，今日（10日）轉戰巴塞隆拿女子重劍世界盃，力爭兩連冠，偕隊友連翊希出戰正賽圈。
女子重劍世界第一的江旻憓，挾上站多哈大獎賽奪冠的餘威，今周末在巴塞隆拿再征戰世界盃分站。Vivian首圈鬥羅馬尼亞劍手Greta Veres，以15：8輕取對手過關，其後與烏克蘭劍手Dzhoan Feybi Bezhura碰頭，首節拉開3分優勢，其後力保優勢，以15：10再下一城。江旻憓然後遇上瑞士劍手Aurore Favre，繼續贏得有說服力，以15：9再過一關，殺入8強。
江旻憓與巴西名將摩爾侯遜（Nathalie Moellhausen）爭奪4強席位，兩人相隔4年多再度碰頭，Vivian完成兩節後以6：5稍為佔先，Vivian未能在末節拉開，更被對手反超前，Vivian末段以一劍刺腳單燈追成10：10，需要進入「決一劍」分勝負，最後以一劍進攻延續得分，江旻憓險勝躋身4強，穩奪獎牌。
近兩年首度躋身正賽圈的連翊希，首圈則以10：15不敵愛沙尼亞劍手Nelli Differt止步。
張愷駿挑戰「世一」不果
張愷駿在格魯吉亞站男子佩劍世界盃資格賽，連贏兩場15：14，生涯首度晉身國際賽正賽圈，首圈挑戰主場的「一哥」比薩堤（Sandro Bazadze），惟以3：15不敵對方出局。
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