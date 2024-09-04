巴黎殘奧香港隊賽果｜余翠怡深夜花劍爭銅　硬地滾球兩級別闖四強

巴黎2024殘疾人奧運會（巴黎殘奧）將於2024年8月29日至9月8日舉行，香港隊派出23名運動員出戰。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

9月4日

輪椅劍擊：A級女子花劍個人賽復活賽第四輪，余翠怡以15：14擊敗法國劍手，躋身深夜1:50分舉行的銅牌戰，鬥西班牙劍手文迪斯（Judith RODRIGUEZ MENENDEZ），爭奪銅牌。

輪椅劍擊：A級女子花劍個人賽4強，余翠怡以13：15不敵中國劍手辜海燕，將轉戰復活賽第四輪，鬥法國選手Brianna Vide，爭取出戰銅牌戰的機會。

硬地滾球：BC3級混合雙人8強賽，何宛淇/謝德樺3：1擊敗巴西組合Evelyn Oliveira/Mateus Carvalho，打入4強，深夜2:10會鬥泰國的Ladamanee Kla-Han/Akkadej Choochuenklin爭入金牌戰。

輪椅劍擊：A級女子花劍個人賽8強，余翠怡以15：8擊敗意大利劍手Loredana Trigilia打入4強，晚上9時10分會對中國隊辜海燕，辜海燕較早前已在佩劍項目取得金牌。另一港將范珮珊較早前則在復活賽第二輪不敵14：15韓國選手止步。

至於B級女子花劍個人賽，兩名港將鍾婉萍、湯雅婷8強落敗後轉戰復活賽，在復活賽第二輪分別不敵中國及韓國劍手，未能再進一步。

田徑：T36級女子100米第1輪，任國芬在第二組跑出15.28秒，得第5名，未能躋身決賽。

游泳：SM14男子200米混合泳初賽，港將鄧韋樂在第一組第4線上陣，游出2分17.58秒，總排名第10，未能打入決賽。緊接的SM14女子200米混合泳初賽，陳睿琳在第一組游出2分29.97秒，總成績第二名打入決賽；張可盈則以2分36.66秒排第9，未能進入決賽。

陳睿琳將爭奪SM12女子200米個人混合泳獎牌。（中國香港殘疾人奧委會提供）

硬地滾球：BC4級混合雙人8強，張沅／梁育榮10：2擊敗斯洛伐克組合Martin Streharsky／Kristina Vozarova，打入4強，深夜0:50會鬥加拿大的Iulian Ciobanu／Alison Levine爭入金牌戰。

9月3日

硬地滾球：BC4級混合雙人小組賽C組，張沅／梁育榮先以8：1挫埃及組合，繼而再以9：2擊敗巴西組合，兩連勝後順利晉身8強，對手為斯洛伐克組合Martin Strehársky／Kristina VOZAROVA；BC3級混合雙人小組賽C組，何宛淇/謝德樺先以7：3擊敗捷克組合，繼而以3：2險勝阿根廷組合，同樣小組兩戰全勝晉級8強，對手為巴西組合Evelyn de Oliveira／Mateus CARVALHO。

輪椅劍擊：女子佩劍個人賽32強，范佩珊以8：15不敵韓國選手KWON Hyo Kyeong止步；女子佩劍個人賽16強，湯雅婷在與波蘭選手PACEK Jadwiga力戰下以12：15敗陣，「輪椅劍后」余翠怡以15：13擊敗波蘭選手FIDRYCH Marta，率先晉身8強。

湯雅婷之後在B級別復活賽首輪以15：6挫委內瑞拉選手，惟次輪以5：15不敵韓國的CHO Eun Hye。余翠怡在8強以4：15不敵格魯吉亞選手Nino TIBILASHVILI ，她轉戰A級別復活賽再以8：15負英國的Gemma COLLIS，無緣獎牌。

乒乓球：女子WS11級單打8強，王婷莛以7：11、3：11、8：11，直落三局不敵以中立身份（NPA）參賽的俄羅斯球手Elena Prokofeva，無緣四強。

馬術：級別1盛裝舞步個人賽，謝佩婷和拍檔馬匹JUNO'S WHISPERING ANGEL以66.833分在22位參賽選手中，以第15名完成賽事。

9月2日

輪椅羽毛球：陳浩源在男子單打WH2級決賽上，與老對手日本梶原大暉上演精彩決賽，最終陳浩源雖以局數0比2不敵對手，但仍為港隊於巴黎殘奧再添一面銀牌，亦是港隊今屆巴黎殘奧的第6面獎牌。港隊目前以2金3銀1銅，排在獎牌榜第24位。

羽毛球：朱文佳在SH6級別男單銅牌戰面對巴西球手泰華利斯（Vitor Tavares），以21：23、21：16、12：21落敗，獲得第四名。

硬地滾球：30歲「三朝元老」何宛淇出戰硬地滾球女子BC3級決賽，面對澳洲球手Jamieson Leeson，以4：2 擊敗對方，運動生涯首次站上殘奧頒奬台最高點。

硬地滾球代表隊今屆暫時已有2金1銀共3面奬牌，何宛淇的女子BC3級個人賽金牌外，還包括龍子健男子BC1級個人賽金牌及張沅女子BC4級個人賽銀牌。

何宛淇在硬地滾球女子BC3級決賽為港隊奪得今屆殘奧第二金。（中國香港殘疾人奧委會提供）

硬地滾球：龍子健於男子BC 1級個人賽為港隊奪得巴黎殘奧第一金，張沅緊接於女子BC 4級個人賽決賽登場，火併中國選手林細妹。張沅曾於分組賽擊敗林細妹，來到決賽，手執藍波的林細妹勝出頭三局，而且第三局表現極佳，細分贏3：0，三局合共落後0：5的張沅陷入苦戰。第四局，張沅取得1分，可惜未能反敗為勝，最以輸1：5，首戰殘奧即奪得一面銀牌。

硬地滾球：港隊三位成員打入金牌戰，三度出戰殘奧的「大師兄」龍子健率先出戰BC1級男子個人賽決賽，與韓國球手鄭昇俊爭金牌。龍子健首局先取兩分，第二局以其中一個紅波貼緊白波，優勢擴大至3：0。第三局，雙方爭持不下，龍子健再取一分領先至4：0。龍子健最後一局採取保守戰術，以多個紅波嘗試遮擋對方線路，鄭昇俊未能反超前，防守成功，結果龍子健擊敗對手奪金。

游泳：早前摘銀的陳睿琳轉戰SB14級女子100米蛙泳初賽，小組游出游出1分20.47秒，以總成績第7晉身決賽；她在決賽以1分21.98秒、第7名完成賽事；另一名港隊代表張可盈則未能晉級。

9月1日

游泳：年僅14歲的吳卓恩出戰女子SB6級100米蛙泳，決賽排在第5線的吳卓恩，游出1分34.15秒奪得一面銅牌，是今屆港隊第二面獎牌。吳卓恩也取代「神奇小子」蘇樺偉，成為香港歷來最年輕的殘奧獎牌得主。

同日，陳睿琳、張可盈、張浚諾、鄧韋樂合力出戰男女S14級4X100米自由泳接力，打入決賽，並以3分55.26秒完賽，獲第4名。

輪椅羽毛球：WH2級別男單四強，世界排名第二的陳浩源大戰世界排名第四的韓國球手于秀榮，雙方實力相近，戰況勢均力敵。首個技術暫停陳浩源11：10領先，但于秀榮一度領前17：15，陳浩源咬緊牙關追平；局尾戰況再次峰迴路轉，一記底線球裁判判出界，陳浩源一度落後18：20，他沉着應戰連追3分，以21：20反超前，于秀榮一度追平，陳浩源仍以23：21先取首局。次局陳浩源以21：10再勝一局，生涯首闖殘奧金牌戰，坐銀望金。

朱文佳在SH6級別男單四強，直落兩局不敵英國球手古布斯（Krysten Coombs），轉戰銅牌戰。

硬地滾球：張沅在BC4級女子個人賽4強，以7：0擊敗馬來西亞的Noor Askuzaimey Mat Salim，率先晉身金牌戰。25歲的張沅今屆初戰殘奧，即坐銀望金。龍子健在BC1級男子個人賽4強面對印尼球手Muhamad Syafa亦再下一城，以4：3擊敗對手殺入決賽。世界排名第二的何宛淇在女子BC3級個人賽4強，以4：1韓國球手Kang Sunhee，三位港隊代表已鎖定三面獎牌。

張沅在BC4級女子個人賽8強，4:1擊敗巴西的Laissa Polyana Teixeira，打入4強，將會在晚上7:10爭入金牌戰，對馬來西亞的Noor Askuzaimey Mat Salim；何宛淇則在女子BC3級個人賽8強，以3:2擊敗泰國球手Ladamanee KLA-HAN，同樣打入4強，會在晚上7:10對韓國球手Kang Sunhee，爭取金牌戰資格。

龍子健在BC1級男子個人賽8強與泰國好手Witsanu Huadpradit合演一場精彩激戰，在一眾隊友到場打氣下以5：3獲勝，同樣晉身準決賽。

楊曉林在硬地滾球BC2級女子個人賽8強，遇上2022年世界冠軍、英國球手Claire Taggart，以2:3惜敗出局。梁育榮在男子BC4級個人賽 八強1:6敗予英國球手Stephen McGuire，未能晉身4強。

田徑：任國芬在T36級女子200米第一輪第二組跑出33.16秒，未能晉級，總成績第10名完賽。

8月31日

鄧韋樂、張浚諾出戰S14級男子200米自由泳初賽，兩名港將同在第二組，張浚諾游出1分57.87秒；鄧韋樂則以1分58.98秒觸池，兩人雙雙打入今晚的決賽。鄧在決賽游出1分58.43秒；張則做出1分58.87秒，兩人分別以第7及第8完成賽事。另外，陳睿琳與張可盈在S14級女子200米自由泳初賽未能躋身決賽。

硬地滾球港隊三金得主梁育榮，出戰BC4級男子外圍賽鬥日本球手內田峻介，這名港將以8：2力克對手，結果以兩勝一負晉級淘汰賽。梁育榮賽後表示早前世錦賽曾不敵這名日本球手，所以今仗更加落力。

羽毛球WH2級別男單代表陳浩源，小組賽第二場對馬來西亞球手Noor Azwan Bin Noorlan，直落兩局21：11取勝，連贏兩場。羽毛球SH6級別男單的朱文佳同樣連贏兩局21：13，兩名港將攜手出線。

8月30日

東京殘奧羽毛球WH2級別男單摘銅的陳浩源，分組賽首戰對智利球手Jaime Aranguiz，這名今屆巴黎殘奧的開幕禮持旗手贏得輕鬆，直落兩局21：10及21：8取勝。羽毛球SH6級別男單的朱文佳與印度球手Sivarajan Solaimalai力戰三局，並以21：13、18：21、21：15擊敗對手，分組賽兩連勝。

年僅14歲的港隊游泳代表吳卓恩，出戰SM6級別女子200米混合泳初賽，游出3分12.95秒﹑以總成績第5名躋身決賽。吳卓恩在同晚的決賽游出3分11.95秒，繼初賽後再度刷新個人最佳時間，結果第6名觸池。

14歲的吳卓恩在200米混合泳取得第6位。（中國香港殘疾人奧委會提供）

硬地滾球方面，BC4級女子的張沅以5：2擊敗泰國球手，小組3戰全勝首名晉級；BC3級女將何宛淇則以5：4險勝巴西選手，取得兩連勝。另外，龍子健與楊曉林同樣獲勝。

男子個人複合弓公開組1/16淘汰賽，危家銓以137：142不敵對手，無緣晉級。

8月29日

陳睿琳在S14級女子100米蝶泳打頭陣，初賽以總成績第二名晉級，她在決賽位列第五線，以29.61秒第三名轉池；擅長後上的她憑凌厲後勁追至第二位，以打破亞洲紀錄的1分03.70秒的成績摘銀，獲得港隊在巴黎殘奧的第一面獎牌。

上屆東京殘奧銀牌得主朱文佳，在羽毛球SH6級男單分組賽首場對英國球手古布斯（Krysten Coombs），朱文佳先以21：13拿下首局，次局輸19：21，這名港將在決勝局以21：15奠定勝局，今屆賽事旗開得勝。

朱文佳在羽毛球SH6級男單分組賽首戰取勝。（路透社）

硬地滾球港將們分途出戰，男子BC4級的梁育榮及女子BC3級的何宛淇攜手獲勝；女子BC4級的張沅則先後擊敗中國及斯洛伐克球手，兩戰全勝。

危家銓出戰男子個人複合弓公開組排名賽，結果以670分取得第30名。