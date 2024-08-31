巴黎殘奧香港隊賽果｜陳浩源朱文佳贏波齊出線　梁育榮晉級淘汰賽

巴黎2024殘疾人奧運會（巴黎殘奧）將於2024年8月29日至9月8日舉行，香港隊派出23名運動員出戰。



巴黎殘奧2024香港運動員名單｜免費直播、賽程、項目、分級一覽

8月31日

鄧韋樂、張浚諾出戰S14級男子200米自由泳初賽，兩名港將同在第二組，張浚諾游出1分57.87秒；鄧韋樂則以1分58.98秒觸池，兩人雙雙打入今晚的決賽。鄧在決賽游出1分58.43秒；張則做出1分58.87秒，兩人分別以第7及第8完成賽事。另外，陳睿琳與張可盈在S14級女子200米自由泳初賽未能躋身決賽。

硬地滾球港隊三金得主梁育榮，出戰BC4級男子外圍賽鬥日本球手內田峻介，這名港將以8：2力克對手，結果以兩勝一負晉級淘汰賽。梁育榮賽後表示早前世錦賽曾不敵這名日本球手，所以今仗更加落力。

羽毛球WH2級別男單代表陳浩源，小組賽第二場對馬來西亞球手Noor Azwan Bin Noorlan，直落兩局21：11取勝，連贏兩場。羽毛球SH6級別男單的朱文佳同樣連贏兩局21：13，兩名港將攜手出線。

8月30日

東京殘奧羽毛球WH2級別男單摘銅的陳浩源，分組賽首戰對智利球手Jaime Aranguiz，這名今屆巴黎殘奧的開幕禮持旗手贏得輕鬆，直落兩局21：10及21：8取勝。羽毛球SH6級別男單的朱文佳與印度球手Sivarajan Solaimalai力戰三局，並以21：13、18：21、21：15擊敗對手，分組賽兩連勝。

年僅14歲的港隊游泳代表吳卓恩，出戰SM6級別女子200米混合泳初賽，游出3分12.95秒﹑以總成績第5名躋身決賽。吳卓恩在同晚的決賽游出3分11.95秒，繼初賽後再度刷新個人最佳時間，結果第6名觸池。

14歲的吳卓恩在200米混合泳取得第6位。（中國香港殘疾人奧委會提供）

硬地滾球方面，BC4級女子的張沅以5：2擊敗泰國球手，小組3戰全勝首名晉級；BC3級女將何宛淇則以5：4險勝巴西選手，取得兩連勝。另外，龍子健與楊曉林同樣獲勝。

男子個人複合弓公開組1/16淘汰賽，危家銓以137：142不敵對手，無緣晉級。

8月29日

陳睿琳在S14級女子100米蝶泳打頭陣，初賽以總成績第二名晉級，她在決賽位列第五線，以29.61秒第三名轉池；擅長後上的她憑凌厲後勁追至第二位，以打破亞洲紀錄的1分03.70秒的成績摘銀，獲得港隊在巴黎殘奧的第一面獎牌。

上屆東京殘奧銀牌得主朱文佳，在羽毛球SH6級男單分組賽首場對英國球手古布斯（Krysten Coombs），朱文佳先以21：13拿下首局，次局輸19：21，這名港將在決勝局以21：15奠定勝局，今屆賽事旗開得勝。

朱文佳在羽毛球SH6級男單分組賽首戰取勝。（路透社）

硬地滾球港將們分途出戰，男子BC4級的梁育榮及女子BC3級的何宛淇攜手獲勝；女子BC4級的張沅則先後擊敗中國及斯洛伐克球手，兩戰全勝。

危家銓出戰男子個人複合弓公開組排名賽，結果以670分取得第30名。