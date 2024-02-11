游泳世錦賽・持續更新｜港隊首日出擊　趙浩俊無緣刷新港績

撰文：葉詩敏
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香港游泳隊將於周日（11日）起出戰多哈長池游泳世界錦標賽，港隊派出3男11女參戰，力爭達標取得巴黎奧運參賽資格。

港將今日分途出擊，焦點落在下午的女子4X100米自由泳，力爭刷新香港紀錄。由何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅和譚凱琳組成的女子隊，在去年9月杭州亞運以3分39.10秒刷新香港紀錄摘下銅牌。

年初二【77台直播】23:30　世界游泳錦標賽

港隊在杭州亞運女子4X100米自由泳接力銅牌，並刷新港績。（資料圖片／林靄怡攝）

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趙浩俊將出戰男子100米蛙泳初賽。（資料圖片／林靄怡攝）

【16:30】趙浩俊無緣刷新港績

前100米蛙泳香港紀錄保持者趙浩俊（Adam Chillingworth）在100蛙初賽亮相，首50米以29.56秒觸池，最終游出1分02.44秒，無緣刷新由麥世霆去年11月在全國學生（青年）運動會寫下的1分01.28秒香港紀錄。

【15:35】莫思騏 簡綽桐初賽止步

首日賽事由杭州亞運代表莫思騏打頭陣，這名17歲小將在200米個人混合泳初賽，游出2分29.14秒，未能打破2分25.56秒個人最佳時間（Personal Best，PB），名列小組第8名無緣晉級。

另一女飛魚簡綽桐在女子100米蝶泳初賽上陣，以1分00.50秒名列小組第8，未能游入準決賽。

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