花劍大獎賽・持續更新｜張家朗正賽登場挫吳諾弘　蔡俊彥首圈止步

香港花劍隊周日（11日）續戰都靈大獎賽，張家朗與蔡俊彥在正賽登場，前者在64強首圈即與隊友吳諾弘相遇，李逸朗及蔡俊彥則分別與法國及克羅地亞對手爭晉級。



昨日展開的男子組賽事，港隊除世界排名第5的張家朗及第16位的蔡俊彥直入正賽64強外，其餘7人包括崔浩然、吳諾弘、楊子加、李逸朗、梁千雨、陳建雄和梁國風，均於資格賽爭逐，最終吳諾弘與李逸朗攜手晉身正賽。

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【18:47】張家朗力克吳諾弘晉身32強

張家朗在正賽登場，與隊友吳諾弘正面交鋒爭晉級。張家朗在初段以3：1領先，惟其後被吳諾弘力追至7：8，張家朗其後連得3分拉開分差，並保持領先優勢，最終以15：11擊敗隊友，晉身32強。他將硬撼世界排名第46位的丹麥劍手WINTERBERG-POULSEN Jonas。

蔡俊彥在今站力爭巴黎奧運積分。（FIE）

【18:26】蔡俊彥首圈出局 李逸朗首闖次圈

力爭巴黎奧運積分的蔡俊彥首圈登場，面對世界排名104的克羅地亞劍手Petar Files，初段稍領先5：3，惟其後被對手快攻得手，遭反超前後落後8：11，最終蔡俊彥苦戰下未能突破，以13：15憾負，無緣32強。

另一邊廂，連續兩項國際賽打入正賽的李逸朗，首圈面對世界排名第11的Rafael Savin，初段即壓制對手取得領先，其後打成7：4，一直領先的李逸朗雖一度被追平12：12，惟最後仍頂住壓力在決一劍下、以13：12擊敗排名高131位的強敵，生涯首闖大獎賽次圈。李逸朗將在下圈鬥世界排名第31、意大利好手Davide Filippi。

李逸朗生涯首闖大獎賽次圈。（香港劍擊總會）

符妤名首圈止步

女子花劍方面，符妤名在64強硬撼世界排名31位的意大利代表Martina Sinigalia，力戰下以11：15告負。

從資格賽突圍的陳諾思則在首圈法國對手Yasora Thibus退賽下，不戰而勝晉身32強，將與意大利Benedetta Pantanetti和俄羅斯Kristina Samonova的勝方爭入16強。

符妤名。（香港劍擊總會）