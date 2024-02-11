花劍大獎賽・持續更新｜張家朗輕鬆闖16強　李逸朗16強創最佳戰績

香港花劍隊周日（11日）續戰都靈大獎賽，張家朗與蔡俊彥在正賽登場，前者在64強首圈即與隊友吳諾弘相遇，李逸朗及蔡俊彥則分別與法國及克羅地亞對手爭晉級。



昨日展開的男子組賽事，港隊除世界排名第5的張家朗及第16位的蔡俊彥直入正賽64強外，其餘7人包括崔浩然、吳諾弘、楊子加、李逸朗、梁千雨、陳建雄和梁國風，均於資格賽爭逐，最終吳諾弘與李逸朗攜手晉身正賽。

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張家朗以新形象在大獎賽亮相。（FIE）

張家朗（左）首圈力克隊友吳諾弘晉級。（FIE）

【22:30】李逸朗16強止步仍寫最佳

世界排名142位的李逸朗，去年先後於巴黎站世界盃及上海大獎賽躋身正賽，今季他狀態勇銳，1月於巴黎站再度打入64強，以第49名完成，連同今站，他今年已連續兩次晉身正賽，更於今日殺入16強突破生涯最佳成績。

他在首圈硬撼世界排名第11的Rafael Savin，初段即壓制對手取得領先，其後打成7：4，一直領先的他雖一度被追平12：12，惟最後仍頂住壓力在決一劍下、以13：12擊敗排名高131位的強敵，生涯首闖大獎賽次圈。

李逸朗生涯首闖大獎賽16強。（香港劍擊總會）

15:7挫意大利好手

這名23歲港將氣勢如虹，面對世界排名第31、意大利好手Davide Filippi，在領先2：1後乘勇壓制對手，中段領先9：7後如入無人之境，終以15：7勇挫排名比自己高111位的對手，連續兩戰擊退排名前40劍手，殺入16強刷新個人最佳成績。

愈戰愈勇的李逸朗其後與世青賽金牌飯村一輝爭晉級，他在開局落後0:3，隨後果斷搶攻追成3:4，該日本新星隨即打出一波5:0攻勢拉開分差，陷入苦戰的港將縱然加強防守，仍未能在對手身上找到缺口，中段一度落後6分下，終未能收復失地，以7:15告負，無緣8強，仍寫下生涯最好成績。

【20:54】張家朗晉身16強

張家朗在32強與世界排名第46位的丹麥劍手WINTERBERG-POULSEN Jonas爭晉級，開局即強勢取得領先，其後擴大領先比數至7:1，終以15:4輕取對手，將在16強對上意大利加羅素（Daniele Garozzo）或Tommaso Martini的勝方。

【18:47】張家朗力克吳諾弘晉身32強

張家朗在正賽登場，與隊友吳諾弘正面交鋒爭晉級。張家朗在初段以3：1領先，惟其後被吳諾弘力追至7：8，張家朗其後連得3分拉開分差，並保持領先優勢，最終以15：11擊敗隊友，晉身32強。他將硬撼世界排名第46位的丹麥劍手WINTERBERG-POULSEN Jonas。

蔡俊彥在今站力爭巴黎奧運積分。（FIE）

蔡俊彥首圈出局

力爭巴黎奧運積分的蔡俊彥首圈登場，面對世界排名104的克羅地亞劍手Petar Files，初段稍領先5：3，惟其後被對手快攻得手，遭反超前後落後8：11，最終蔡俊彥苦戰下未能突破，以13：15憾負，無緣32強。

陳諾思32強止步

於去年花劍大獎賽上海站首闖次圈的陳諾思，今仗從資格賽突圍後，首圈在法國對手退賽下不戰而勝晉身32強。她與俄羅斯Kristina Samonova爭晉級，初段領先下被追平3:3，中段她以9:5佔領先優勢。惟其後陳在領先下被對手連轟4分追平13:13，終以14：15憾負，無緣16強。

另一港將符妤名在64強硬撼世界排名31位的意大利代表Martina Sinigalia，力戰下以11：15告負。

穩固巴黎奧運積分的陳諾思在今站32強止步。（資料圖片／林靄怡攝）