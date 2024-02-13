游泳世錦賽．持續更新｜何詩蓓闖200自準決賽 今晚強戰100蛙爭牌
撰文：高詩琦
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世界長池游泳錦標賽繼續在卡塔爾多哈上演，港將何詩蓓在強項200米自由泳順利晉身準決賽，她同晚將會在女子100米蛙泳決賽爭奪個人今屆首面獎牌。
何詩蓓在卡塔爾周一晚上、香港時間周二凌晨的女子100米蛙泳準決賽成功晉級，游入決賽，將會在周二深夜舉行的100蛙決賽爭個人今屆首面獎牌；在這之前，她先在強項女子200米初賽出戰。
作為200自亞洲紀錄保持者，何詩蓓是這個項目的金牌熱門之一，她在初賽第5組出戰，游出1分57.62秒，順利以總排名第4進入同晚舉行的準決賽，而首名則是中國泳手李冰潔，時間為1分57.16秒，由於仍在初賽階段，估計一眾爭牌泳手都未有發揮真正速度。
何詩蓓周二賽程：
深夜1：13 女子200米自由泳準決賽
深夜1：45 女子100米蛙泳決賽
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