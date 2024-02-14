亞洲盃｜韓媒指足協承認內訌　曝李剛仁曾遭隊友要求踢走

英國《太陽報》獨家披露韓國隊在亞洲盃被約旦淘汰前內訌，球星孫興慜因而手指甩骹受傷，報道指陣中另一球星李剛仁為涉事人物之一。

韓國媒體表示韓國足總已承認事件，更有報道指國家隊中有數名球員不滿李剛仁，在對戰約旦前希望教練奇連士文（Jürgen Klinsmann）將該名中場踢出大名單。



《太陽報》報道指，面對約旦前一晚，韓國隊晚膳時，李剛仁等部分年輕球員很快吃完飯去打乒乓球，引起「老大哥」孫興慜不滿，後者在衝突後手指受傷。

日前代表熱刺面對白禮頓時，孫興慜右手手指仍在包紮。（路透社）

韓國歷史最悠久報紙《首爾新聞》表示，韓國足總承認相關報道「基本正確」：「孫興慜對年輕球員提早離開去打乒乓球表示不滿，一眾年輕球員為此反抗，過程中孫興慜手指受傷。」

《首爾體育》更獨家報道，指數名不滿李剛仁的國家隊成員，在賽前曾與奇連士文見面，希望該名教頭將李剛仁排除出大名單之外，「奇連士文對李剛仁抱很大期望，要他接受此要求並不容易。」

李剛仁（左）被指引來數名國家隊隊友不滿，希望教練奇連士夫將其逐出大名單。（路透社）

22歲的李剛仁目前效力巴黎聖日耳門，前途無可限量，雖然在前教練保羅賓圖（Paulo Bento）麾下出場機會不多，但奇連士夫上任後隨即得到重用，《首爾體育》描述他在隊中的存在已超越孫興慜。

李剛仁今屆亞洲盃表現搶眼，官方表示他為賽事中創造機會最多球員，共錄得19次，比冠軍卡塔爾的MVP艾菲夫（Akram Afif）多3次。不過新聞曝光後，李剛仁的社交網站出現不少批評他的留言：「你要成為乒乓球運動員嗎？」、「白痴，退出足球隊去打乒乓球吧」、「我本來是支持李剛仁的，但今天看到這篇新聞很失望」。