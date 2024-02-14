亞洲盃｜韓國隊出局前打鬥　李剛仁終公開道歉　將缺陣歐聯關鍵戰

韓國隊在亞洲盃4強出局前隊內起爭執，兩大球星孫興慜和李剛仁成為主角，當中孫興慜手指甩骹；由於事件源於年輕球員打乒乓球，遭戲稱是「乒乓事件」。

事件爆出後，韓國足總火速確認有其事，有關事件的「內幕」不同版本的傳言滿天飛，有報道指孫李剛仁曾向孫興慜揮拳，也有指孫興慜只是做和事老，但不約而同指向李剛仁不尊重隊內年長球員，這位巴黎聖日耳門前鋒終道歉。



「乒乓事件」一開始由英國《太陽報》爆出，指韓國在亞洲盃4強出局前一晚，球隊用膳時，幾位包括李剛仁在內的年輕球員，為了去打乒乓球很快便吃完飯離席，但隊長孫興慜不認同，他認為球隊在重要賽前一晚，全隊一起吃飯是建立團隊精神的重要一環，要求後輩留下，期間有人對孫興慜口出惡言，其他球員加入釀成衝突，孫興慜在意圖阻止時不慎受傷。

李剛仁（左）和孫興慜（右）在亞洲盃8強淘汰澳洲後熱情慶祝，未料卻被指在4強前衝突。（路透社）

但韓國《韓聯社》的報道細節則有所不同，報道指，「乒乓小隊」包括李剛仁、蔚山現代後衛薛英佑和史特加中場鄭優營，他們比其他隊友更早吃完飯，就逕自離開去打乒乓球。其他較遲開始吃飯的隊友，聽到李剛仁等人打乒乓球時的吵鬧聲，孫興慜就前去阻止，但李剛仁等人卻不願聽從。

李剛仁（中）早前分享與鄭優營（左）和薛英佑（右）的合照，恰巧三人同被指是「乒乓小隊」的涉事者。（Instagram）

《韓聯社》寫道：「孫興慜憤怒了，抓住了李剛仁的衣領；李剛仁則向孫興慜揮拳，但孫興慜避開了。其他球員嘗試分開兩人期間，孫興慜的手指脫臼了。事後，有指一班年長球員拜訪了奇連士文，要求他不要讓李剛仁進入對約旦的比賽名單。」

報道續指：「但奇連士文沒有這樣做，對他來說，李剛仁是他的王子，在他執教韓國的早期戰績不佳，李剛仁幫他扭轉了局面，2023年下半年（韓國隊）取5連勝。」報道續指韓國隊球員早在亞洲盃前關係已不佳、分成多個群組，不僅分為「年輕派」和「年長派」，外流球員和本地球員之間關係也緊張。

奇連士文被指相當器重李剛仁，不願放棄他。（Getty Images）

韓國論壇fmkorea也熱傳另一版本，一名自稱有朋友踢國家隊、過往也曾「爆料」的網民指，李剛仁等年輕球員為了繼續打乒乓波，很快就吃完飯離開，但球隊飯後有會議，年長球員叫他們回來開會，卻不是全部人都現身會議，結果有人聲稱聽不到開會的召集、又指會議不重要，結果引起衝突，孫興慜是在阻止隊友爭執時跌倒而撞傷手指、他也沒有要求奇連士文棄用李剛仁，並在事後指「乒乓小隊」年輕、會犯錯，應該獲原諒但往後不能再犯。

畢竟是網上流言，這個版本有人傾向相信、也有人批評是造謠。網民指「乒乓事件」發展出太多版本、也太戲劇化，X（前稱Twitter）許多留言直指：「他們（媒體）是在寫小說吧」。

李剛仁被視為韓國國家隊的未來，但今次事件會否影響他的前程則未可知。（Getty Images）

真相如何無從得知，但風向似乎都指向李剛仁不尊重孫興慜而引發衝突，這名PSG球星在同日傍晚在社交媒體公開道歉，寫道：「有一些報道說，我跟孫興慜哥在亞洲盃4強前爭執。我令一直支持國家隊的球迷們失望了，真的對不起，我應該要以身作則、聽從年長球員，但我向球迷們展示了不好的一面，實在抱歉。」

「令很多人失望，我很抱歉，我也意識到球迷對我的期望。由現在開始，我會支持年長球員，也會成為一個更好的球員、更好的人。」法國《巴黎人報》指，李剛仁因為病毒感染，退出了同晚歐聯16強首回合、PSG對皇家蘇斯達的賽事。

李剛仁在Instagram公開道歉。（Instagram截圖）

李剛仁的社交媒體出現成千上萬的批評留言，指他不尊重孫興慜，但也有許多球迷和媒體直指，事件不僅反映了奇連士文根本無法管理球員，也懷疑韓國足總罕有地快速確認報道，是希望將亞洲盃出局後遭受的批評、和要求主席鄭夢奎及奇連士文下台的聲音，轉移到隊內球星身上。

奇連士文堅持遙距教波，連檢討會也是遙距出席。（Getty Images）

《朝鮮日報》指，早在亞洲盃期間，許多隊內球員不和的傳聞已甚囂塵上，也出現「外流前鋒A目中無人」、「外流前鋒A和B之間不和」等傳聞：「無論傳聞是否屬實，很清楚的是，奇連士文無法控制國家隊……這事件是當着奇連士文面前發生的，球員在主教練面前衝突是鮮有聽聞的，可以解讀為，主教練已無法控制球隊，而孫興慜在亞洲盃4強後所說的話，又有了另一重意義。」當時孫興慜說要考慮能否再踢國家隊、主教練或不會再選他，甚至對英媒說「不想再提起亞洲盃」。

報道續指：「所有團隊都會有衝突，最重要的是如何化解，而一切都是領袖的責任，現在變得清晰的是，奇連士文沒有戰術、也沒有管理技巧，已沒有理由再讓他執教國家隊。」報道指，韓國足總周五（15日）會開會檢討奇連士文的表現，但他已返回美國加州，屆時只會以視像會議方式參與。