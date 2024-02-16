美斯正選領國際邁亞密主場倒戈鬥母會　夥蘇亞雷斯前線攻堅

撰文：趙子晉
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國際邁亞密（又名：國際邁阿密）結束鬧得滿城風雨的亞洲之行後，返回主場出戰美職聯開季前最後一場熱身賽，與美斯（Lionel Messi，又譯梅西）母會紐維爾舊生碰頭，而美斯及蘇亞雷斯今仗齊齊正選。

蘇亞雷斯與美斯今仗齊齊正選上陣。（路透社）

國際邁亞密早前訪港，豈料由表演賽變公關災難，美斯與蘇亞雷斯全場齋坐，其後轉赴日本後齊齊上陣，即使主帥聲稱美斯有傷在身，此事在中港兩地引起激烈的討論。國際邁亞密在日本戰畢神戶勝利船後返美，今早（16日）回歸主場，與美斯的母會紐維爾舊生進行美職聯開季前最後一場熱身賽。

國際邁亞密主帥馬天奴在賽前記者會上說：「美斯很好，他會打正選，他會由正選開始比賽。」一如所料，美斯今仗的確在國際邁亞密的正選名單上，並戴上隊長臂章領軍，夥拍早前在香港同樣沒有上陣的蘇亞雷斯及高美斯攻堅。

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