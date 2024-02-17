英超｜利物浦1球領先賓福特　半場損兩將　沙拿已後備登場

周六（17日）英超早場，榜首利物浦作客倫敦球會賓福特。



紅軍今仗有正選門將艾利臣比加拉傷腿肌倦勤，基利靴連續兩場把守最後一關。開賽後客軍靠小將巴特利及近期腳風甚順的迪奧高祖達不斷在右路竄擾，不過受制於主隊賓福特的硬朗防線無功而還。

利物浦小將干拿巴特利殺入禁區引來賓福特守衛重重包圍。（路透社）

其後中場居迪斯鍾斯傷出，由賴恩格雲貝治入替。至35分鐘達雲紐尼斯接應傳送突破越位陷阱成單刀之勢，面對主隊門將菲利根出迎輕鬆挑射破網，紅軍作客領先1球。不過完半場前，迪奧高祖達與對方爭持持誤遭隊友麥亞里士打踩中鞋面致受傷，由非洲盃回歸後一直養傷的穆罕默德沙拿入替；利物浦上半場已損兩將。

達雲紐尼斯（右）入波後，與隊友阿歷士麥亞里士打慶祝別開生面。（路透社）

賽前英超公布1月份各大最佳獎項，利物浦成為大贏家，主帥高普當選最佳領隊，是這位德國教頭時隔近3年再獲此殊榮。至於前鋒迪奧高祖達則當選最佳球員，亦是他首次奪得這獎項。

榜首利物浦1月份踢3場英超全勝，而且每場都攻入對手4球，霸氣盡現，高普當選最佳領隊可謂實至名歸，是他執教利物浦以來第10次獲得英超月份最佳領隊。迪奧高祖達則於1月份英超上陣3場射入3球及2次助攻，是當月英超最多入球的球員。

賓福特正選陣容：

菲利根、羅亞斯列夫、彌敦哥連斯、基斯杜化艾查、賓美、利古朗、基斯甸洛加特、真拿達、馬菲亞斯贊臣、馬奧比、艾雲東尼



利物浦正選陣容：

基利靴、巴特利、干拿迪、雲迪積克、羅拔臣、遠藤航、麥亞里士打、居迪斯鍾斯、路爾斯迪亞斯、達雲紐尼斯、迪奧高祖達

