跑鞋推薦｜PUMA Velocity NITRO™ 3　升級氮氣中底塑造全能跑鞋

PUMA今月正式推出Velocity系列第三代跑鞋Velocity NITRO™ 3，全面升級的氮氣中底比第二代加厚2毫米，回彈力及緩震功能都大大提升，加上足以應付任何路況的PUMAGRIP外底，無論對高水平跑者還是入門新手來說，這雙適合日常慢跑的「全能跑鞋」，都是鞋櫃必備的「好拍檔」。

筆者三次實測Velocity NITRO™ 3，跑鞋表現恰如其份，尤其在高強度訓練或比賽之後，以Velocity NITRO™ 3重投日常訓練，能為疲勞的雙腿提供保護。港足傑志前鋒潘沛軒、百米女飛人梁筠宜及跨欄港將梅政揚亦已穿過Velocity NITRO™ 3進行不同訓練，對跑鞋讚不絕口。



Velocity NITRO™ 3技術重點：

中底厚度（後跟 / 前掌）：36毫米 / 26毫米

前後掌落差：10毫米

重量：264克 / 9.3安士（男裝）

主要技術：

1.NITROFOAM™氮氣中底科技

2.PWRTAPE耐用貼片

3.PUMAGRIP抓地外大底

跑鞋壽命：約800公里

建議零售價：HK$999



【跑鞋推薦2024】PUMA Velocity NITRO™ 3。升級氮氣中底，加強回彈能力。（黃寶瑩攝）

【跑鞋推薦2024】PUMA昨日於The Forest開放NITRO™ LAB，同場舉行「Velocity NITRO™體驗跑」，梅政揚（左起）、潘沛軒及梁筠宜對Velocity NITRO™ 3讚不絕口。（公關提供）

三次實測內容：

1.青山公路輕鬆跑（含上落斜），配速5:45

2.田徑賽的賽前熱身及賽後輕鬆跑，共4公里

3.15公里長課，平均速度5:10，最後5公里加速至4:45



特點1：升級氮氣中底加強回彈

Velocity NITRO™ 3以「氮氣回彈 全速起動」為主題，最大賣點當然是氮氣中底。PUMA獨家研發的NITROFOAM™，將液態氮注入胚模使其發泡，再將發泡後的胚模壓製塑型為跑鞋中底，這種中底十分輕巧，而且回彈力強，能為跑者帶來柔韌的緩震功能與強勁的力量回饋（Responsiveness）。

Velocity NITRO™ 3擁有雙層結構中底，氮氣中底比第二代加厚2毫米，提升回彈力，保持靈敏，又不失高效緩震功能。

作為日常訓練跑鞋，Velocity NITRO™ 3兼具近年跑鞋市場大行其道的回彈特質，以及傳統跑鞋的穩定腳感，適合長距離訓練或節奏跑，駕馭「四分尾」的步速絕對遊刃有餘。若是剛剛完成比賽或高強度訓練，需要輕鬆慢跑，Velocity NITRO™ 3亦能為跑者疲勞的雙腿提供保護。

【跑鞋推薦2024】PUMA Velocity NITRO™ 3。（黃寶瑩攝）

【跑鞋推薦2024】PUMA Velocity NITRO™ 3。（公關提供）

特點2：PUMAGRIP外底抓地力強

跑鞋外底使用了PUMAGRIP防滑耐磨橡膠，足以應付多種路況，抓地力毋庸置疑。雖然三次實測中未遇過雨天，但跑在春天的潮濕地面，感覺很安全，加上曾經穿著PUMA其他系列跑鞋，對其外底充滿信心，相信將是夏天雨季來臨時輕鬆跑的好拍擋。

【跑鞋推薦2024】PUMA Velocity NITRO™ 3。PUMAGRIP外底足以應付任何路況。（公關提供）

特點3：鞋面透氣具支撐

Velocity NITRO™ 3以精密加工的物料製作鞋面，即使在潮濕炎熱的春夏練跑，鞋面亦透氣度十足，配合PWRTAPE耐用結片，跑步時為腳掌高壓區提供最佳支撐。鞋舌有薄薄的填充物，加上鞋帶平滑易綁，腳背不會受到任何壓力。

跑鞋還有另一升級之處，就是鞋領與後跟設計。腳跟位置的形狀比第二代更具弧度，鞋領後方亦較高身，配合具厚度又不焗身的海棉，柔軟地包裹腳跟。

Velocity NITRO™ 3整體鞋型比較長，起初以為鞋子大了半號，但跑動時腳掌完全沒有向前滑，變相令腳趾前端有空間伸展，或許可以緩和很多跑手都有的「黑甲」或腳甲受傷等問題。

【跑鞋推薦2024】PUMA Velocity NITRO™ 3。精密加工的物料配合PWRTAPE耐用結片，為腳掌提供最佳支撐。（黃寶瑩攝）

PUMA昨日於旺角The Forest開放NITRO™ LAB，同場舉行「Velocity NITRO™體驗跑」，潘沛軒、梅政揚及梁筠宜穿上Velocity NITRO™ 3現身。剛剛加入PUMA大家庭的梅政揚表示，一收到Velocity NITRO™ 3已感覺驚喜：「第一眼覺得Velocity NITRO™ 3的中底『份量十足』，但一拿上手卻驚覺跑鞋非常輕巧，穿上腳則感覺回彈力強，尤其適合我應付跨欄節奏訓練，因為當中較多跳躍動作，Velocity NITRO™ 3能令我更有效完成訓練。」

潘沛軒則喜歡以Velocity NITRO™ 3進行折返跑、多向跑動練習：「足球比賽較多衝刺、急停、多方向跑動，Velocity NITRO™ 3的PUMAGRIP外底抓地力極佳，以之進行來回折返跑或者多方向跑動練習，減少滑倒風險，能夠保護運動員雙腳。」

【跑鞋推薦2024】加入PUMA大家庭不久的梅政揚，對PUMA Velocity NITRO™ 3的輕巧大為驚喜。（黃寶瑩攝）

【跑鞋推薦2024】潘沛軒喜歡穿PUMA Velocity NITRO™ 3應付折返跑及多向跑動訓練。（黃寶瑩攝）

【跑鞋推薦2024】潘沛軒喜歡穿PUMA Velocity NITRO™ 3應付折返跑及多向跑動訓練。（黃寶瑩攝）

【跑鞋推薦2024】百米飛人梁筠宜甚少長距離訓練，PUMA Velocity NITRO™ 3卻令她輕鬆應付3公里街跑。（黃寶瑩攝）

梁筠宜在「Velocity NITRO™體驗跑」穿上Velocity NITRO™ 3進行3公里街跑，由The Forest跑到京士柏配水庫。身為百米飛人的她說，平時較少長距離訓練，但Velocity NITRO™ 3的強勁回彈力，令她輕鬆應付街跑的斜路路段：「曾經穿著之前兩代的Velocity NITRO™，今代的NITROFOAM™ 加厚2毫米，回彈和緩震俱佳，即使跑上配水庫的斜路甚為陡峭，跑鞋卻令我可以更慳力地應付整段路。」

【跑鞋推薦2024】PUMA在旺角舉行「Velocity NITRO™體驗跑」。（公關提供）

【跑鞋推薦2024】PUMA在旺角舉行「Velocity NITRO™體驗跑」。（黃寶瑩攝）

Velocity NITRO™ 3已於指定PUMA專門店及hk.PUMA.com發售。由2月15至25日，凡於指定店舖購買任何PUMA NITRO™跑鞋，即可於2月24至25日到NITRO™ LAB免費製作個人化的NITRO™鞋袋，數量有限，先到先得，請向工作人員提供2月15至25日於指定店舖購買NITRO™跑鞋之單據，換取工作坊名額。

NITRO™ LAB詳情：

日期：2024年2月22至2月28日

地點：旺角奶路臣街17號The Forest地下廣場



NITRO™ LAB鞋袋工作坊Shoe Bag Workshop開放時間：

2月24日（星期六） 中午12時至晚上8時

2月25日（星期日） 中午12時至晚上6時



PUMA NITRO™ LAB已於旺角The Forest開幕，可免費製作個人化的NITRO™鞋袋。（黃寶瑩攝）