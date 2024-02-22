F1｜Netflix紀錄片全新一季周五上架　從預告片看出四大重點

新一年的F1（一級方程式）賽季將於下星期揭開序幕，各大車隊在巴林進行冬測之際，串流平台Netflix將在周五（23日）推出新一輯的紀錄片《F1：極速求生》（Formula 1: Drive To Survive，簡稱DTS），為一眾車迷熱定身。

Netflix日前發布不足2分鐘的預告片，單看預告，看來比上季韋斯達賓壟斷稱霸的賽季來得精彩，其中咸美頓（Lewis Hamilton）與領隊禾夫交談一幕，充滿戲劇張力。



《F1：極速求生》來到第6季，縱然過往曾出現造假的爭議，但毫無疑問，DTS確實是不少新車迷的「入坑作」，新一季將在周五上架。

重溫2023年的F1賽季，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）一枝獨秀，全年贏得19個分站，創下單季最高得分的紀錄，贏得個人第3個世界冠軍，而紅牛當然贏得車隊總冠軍。對於非紅牛車迷而言，難免是個沉悶的賽季。從DTS預告片的角度，加上近期F1發生的變動，以及剪接的加乘，令今季DTS充滿看點。

上年F1由韋斯達賓壟斷，對「非牛迷」而言或許是沉悶的一季。（Getty Images）

為何他會離開你？

早在今月初，爆出「核彈級別」的轉會，咸美頓在今年結束後轉投法拉利。究竟為何咸美頓會離開平治，似乎從今季的DTS有答案。預告片中，平治領隊禾夫（Toto Wolff）說車隊會提供一架最好的戰車，而其後與咸美頓的對話，咸美頓說：「你可以留在這裏多20年，但我不可以。」加上咸美頓的笑容，鏡頭一轉就是「黑面」的禾夫，這一幕表達雙方的矛盾，更充滿戲劇張力。

F1｜咸美頓兩年無冠心灰離平治 2025年投法拉利追逐破紀錄第8冠

F1｜咸美頓與平治車隊結束11年賓主關係 2025年轉投法拉利

法國死敵變隊友

加斯利（Pierre Gasly）與奧干（Esteban Ocon）兩名法國車手，去年齊集Alpine車隊做隊友。這兩個法國人由細玩到大，由小型賽車一起鬥車，更曾經是摯友，加斯利曾經在F1官方節目承認二人關係，但他們在賽道上交惡，自此不再友好。

預告片中，Alpine領隊沙夫拿亞（Otmar Szafnauer）與兩人合照，加上加斯利的一句：「我們永遠都不會是好朋友。」根據《The Athletic》消息，今季DTS更有兩集講述加斯利與奧干的關係。

F1．人物誌｜加斯利峰迴路轉下投Alpine 卻是兩段友誼引領的命運

Alpine領隊與兩名充滿故事的法國人合照。（影片截圖）

奧干與加斯利上季究竟如何合作？（Getty Images）

「四萬哥」之逆襲

艾法托利（Alpha Tauri）半季棄用迪維斯（Nyck de Vries），取而代之的是澳洲車手列卡度（Daniel Ricciardo），「四萬哥」回歸母會紅牛後，隨即取得席位。列卡度向來是DTS的寵兒，由當年決意離開紅牛的「跳海」舉動，如今他的回歸都有一集篇幅，預告其中一幕就是紅牛領隊漢拿（Christian Horner）親自致電列卡度。

F1．人物誌｜列卡度生涯有Take 2 四萬哥笑着回歸重燃世界冠軍夢

F1｜列卡度真的能回到紅牛車隊嗎？探討重獲席位後四個可能

DTS寵兒史坦拿的最後一舞？

說到另一個DTS寵兒，必定是哈斯領隊史坦拿（Guenther Steiner），這名法國人在DTS中毫不保留展示真性情，爆粗已是家常便飯，新一季的預告片中亦有他的真情演出。不過，史坦拿有機會在今後絕跡DTS，事關他在哈斯的戰績未達標，上月被哈斯撤換，由日本籍的小松禮雄走馬上任。今季DTS亦有不少篇幅談及史坦拿，從預告中「𢲷頭」又嘆氣的一幕已略知一二。

F1｜哈斯車隊開季前換領隊 日本工程師小松禮雄升職掌舵