英超︱曼聯新老闆拉傑夫宣稱要擊落曼城利物浦　神還原費格遜言論

曼聯長期死忠拉傑夫(Jim Ratcliffe)終順利入股紅魔鬼,他買入球會27.7%股份終在周二(20日)獲通過,周三會見傳媒他隨即許下豪言,希望曼聯打破兩大宿敵曼城和利物浦在英超壟斷,並自信在3年內做到。

這番自信言論,立即令人回想到曼聯主帥坦赫格加盟紅魔鬼後的一席話,然而他所用字句其實源自曼聯傳奇領隊費格遜。



拉傑夫買入曼聯27.7%股份,並主管足球部門。(Getty Images)

拉傑夫:將曼城利物浦從高峰擊落

拉傑夫入股後,將主管曼聯足球部門,他揚言渴望將曼城和利物浦「從高峰擊落」(knock both of them or one of them off their perch)。

提及曼城,拉傑夫承認「他們是全球其中一支最佳球隊」,「我們有很多東西要從這個嘈吵的鄰居(曼城)以及另一鄰居(利物浦)身上學習」,同時矢言,「說到底他們都是敵人,沒有什麼較將他們其中一隊或一起從高峰擊下來更好。」

近6季英超冠軍曼城贏了5次,只有利物浦在2019/20球季能在哥迪奧拿領軍的曼城手中奪去一屆。高普掌帥的利物浦和哥帥領軍的曼城在英超互相輝映,將水平帶往一個新高度,令同為英格蘭中部球會的曼聯顯得日月無光。

拉傑夫與坦赫格。(Getty Images)

神還原費格遜昔日豪言

拉傑夫這句豪言,其實源自曼聯傳奇領隊費格遜(Sir Alex Ferguson)。2002年費Sir接受《衛報》訪問時曾言,「我生涯最大挑戰是將利物浦從他X的高峰擊下來」(My greatest challenge was knocking Liverpool right off their f*cking perch)。

費格遜1986年初接掌紅魔鬼帥印時便曾說過,希望推翻利物浦王朝,紅軍在1970至80年代雄霸英格蘭本土聯賽,惟費格遜帶領曼聯在1990至2000年代長年橫掃各大錦標,寫下球會最光輝一頁。

有趣的是,2022年5月坦赫格(Erik ten Hag)正式當上曼聯主帥時便向傳媒豪言:「目前這刻我是欣賞曼城和利物浦的,他們都踢出了不起的足球,但你總會看到,每個年代都會有終結之時,我期待跟他們對戰。」他這番自信滿滿的「年代終結論」,在曼聯今季表現失準下,多次被曼聯以外球迷拿來取笑。

曼聯今季聯賽遠遠落後「嘈吵鄰居」利物浦和曼城,歐聯亦在分組賽包尾出局。(Getty Images)

3年計劃與期望管理

曼聯兩大「嘈吵鄰居」、利物浦目前在英超排榜首,曼城緊守次席,曼聯落後16分排第6位。坦赫格上任後,曼聯在轉會市場投入不少,從表現到分數均未見躍進,拉傑夫為球會定下3年計劃,追上對手,「如果是10年計劃,球迷會失去耐性。3年計劃肯定可以追上,下季便要我們踢出曼城去年對皇馬一仗那樣好的足球根本不明智。」

「如果給人們假希望,他們便會失望。」拉傑夫深明期望管理的重要,「關鍵是我們的軌跡,要讓球迷看到我們有進步,因為要將曼聯變為世上最佳球隊並不容易。」

曼聯對上一次贏得聯賽冠軍已是2012/13球季,也是費格遜掌帥最後一季。11年英超無冠看似漫長,拉傑夫指費格遜上任前,曼聯長達25年未奪聯賽錦標。他認為曼聯不能在一夜間改變,「過程將需要2至3季,我們必須要求球迷給予一點耐性……哥迪奧拿在曼城也不能一夜改變,需要時間建立球隊。」

有意整頓球會內部組織

拉傑夫拒絕評論現任主帥坦赫格,僅稱費格遜離任11年來,曼聯有過一些非常好的領隊,卻沒有一人能成功或留隊一段長時間,「唯一結論就是他們的工作環境不妥當,而坦赫格身處這個環境之中。我所指的是球會內部組織本身,體系內的人以及球會氣氛。」

他表示會從中着手,「我不會只專注在教練身上,我會專注在把事情做得對。反正那由不得我去評論,我又不是足球專業人士。」