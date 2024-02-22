英超︱曼聯新老闆拉傑夫宣稱要擊落曼城利物浦　神還原費格遜言論

曼聯長期死忠拉傑夫（Jim Ratcliffe）終順利入股紅魔鬼，他買入球會27.7%股份終在周二（20日）獲通過，周三會見傳媒他隨即許下豪言，希望曼聯打破兩大宿敵曼城和利物浦在英超壟斷，並自信在3年內做到。

這番自信言論，立即令人回想到曼聯主帥坦赫格加盟紅魔鬼後的一席話，然而他所用字句其實源自曼聯傳奇領隊費格遜。



拉傑夫買入曼聯27.7%股份，並主管足球部門。（Getty Images）

拉傑夫：將曼城利物浦從高峰擊落

拉傑夫入股後，將主管曼聯足球部門，他揚言渴望將曼城和利物浦「從高峰擊落」（knock both of them or one of them off their perch）。

提及曼城，拉傑夫承認「他們是全球其中一支最佳球隊」，「我們有很多東西要從這個嘈吵的鄰居（曼城）以及另一鄰居（利物浦）身上學習」，同時矢言，「說到底他們都是敵人，沒有什麼較將他們其中一隊或一起從高峰擊下來更好。」

近6季英超冠軍曼城贏了5次，只有利物浦在2019/20球季能在哥迪奧拿領軍的曼城手中奪去一屆。高普掌帥的利物浦和哥帥領軍的曼城在英超互相輝映，將水平帶往一個新高度，令同為英格蘭中部球會的曼聯顯得日月無光。

拉傑夫與坦赫格。（Getty Images）

神還原費格遜昔日豪言

拉傑夫這句豪言，其實源自曼聯傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）。2002年費Sir接受《衛報》訪問時曾言，「我生涯最大挑戰是將利物浦從他X的高峰擊下來」（My greatest challenge was knocking Liverpool right off their f*cking perch）。

費格遜1986年初接掌紅魔鬼帥印時便曾說過，希望推翻利物浦王朝，紅軍在1970至80年代雄霸英格蘭本土聯賽，惟費格遜帶領曼聯在1990至2000年代長年橫掃各大錦標，寫下球會最光輝一頁。

有趣的是，2022年5月坦赫格（Erik ten Hag）正式當上曼聯主帥時便向傳媒豪言：「目前這刻我是欣賞曼城和利物浦的，他們都踢出了不起的足球，但你總會看到，每個年代都會有終結之時，我期待跟他們對戰。」他這番自信滿滿的「年代終結論」，在曼聯今季表現失準下，多次被曼聯以外球迷拿來取笑。

曼聯今季聯賽遠遠落後「嘈吵鄰居」利物浦和曼城，歐聯亦在分組賽包尾出局。（Getty Images）

3年計劃與期望管理

曼聯兩大「嘈吵鄰居」、利物浦目前在英超排榜首，曼城緊守次席，曼聯落後16分排第6位。坦赫格上任後，曼聯在轉會市場投入不少，從表現到分數均未見躍進，拉傑夫為球會定下3年計劃，追上對手，「如果是10年計劃，球迷會失去耐性。3年計劃肯定可以追上，下季便要我們踢出曼城去年對皇馬一仗那樣好的足球根本不明智。」

「如果給人們假希望，他們便會失望。」拉傑夫深明期望管理的重要，「關鍵是我們的軌跡，要讓球迷看到我們有進步，因為要將曼聯變為世上最佳球隊並不容易。」

曼聯對上一次贏得聯賽冠軍已是2012/13球季，也是費格遜掌帥最後一季。11年英超無冠看似漫長，拉傑夫指費格遜上任前，曼聯長達25年未奪聯賽錦標。他認為曼聯不能在一夜間改變，「過程將需要2至3季，我們必須要求球迷給予一點耐性……哥迪奧拿在曼城也不能一夜改變，需要時間建立球隊。」

有意整頓球會內部組織

拉傑夫拒絕評論現任主帥坦赫格，僅稱費格遜離任11年來，曼聯有過一些非常好的領隊，卻沒有一人能成功或留隊一段長時間，「唯一結論就是他們的工作環境不妥當，而坦赫格身處這個環境之中。我所指的是球會內部組織本身，體系內的人以及球會氣氛。」

他表示會從中着手，「我不會只專注在教練身上，我會專注在把事情做得對。反正那由不得我去評論，我又不是足球專業人士。」