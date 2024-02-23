英超特攻｜曼聯乘勇迎擊富咸　海倫助紅魔致「富」？

近期豪取5連勝的曼聯，繼續向英超前四目標進發，今周他們主場迎擊富咸，在炙手可熱的年輕前鋒海倫帶領下，可望再度全取3分。

（球賽編號：FB1929，2月24日晚上11時開賽，Now TV 621台直播）



在英超首14場夥粒無收，但丹麥中鋒海倫近期腳風奇順，上場對盧頓時給隊友加拿祖射門「省」中，也能藉胸口改變皮球方向建功，連續6場取得「士哥」，近8場總共射入了8球，氣勢一時無倆。

凱倫近8場入了8球，是曼聯近期的火熱得分手。（Getty Images）

海倫近期突飛猛進，據說是因為跟了「名師」學法。前曼聯傳奇前鋒尹佩斯早前因為要修習教練課程而重返曼聯的訓練基地，海倫趁機向他單對單約見，雙方雖然只談了半個鐘，但海倫獲益良多，在場上更有脫胎換骨的表現。

由於海倫的活躍，曼聯近9場取得7勝1和1負的佳績，而所輸的作客諾定咸森林一仗，正是海倫缺陣的賽事。「紅魔鬼」現時以25戰得44分排聯賽第6位，只落後第4的阿士東維拉5分，爭逐前四的機會仍在。

曼聯近5次對富咸取得4勝1和，包括首循環對碰時藉般奴費南迪斯建功以1：0取勝。（Getty Images）

暫列第12的富咸，今屆水準飄忽，曾經主場力挫阿仙奴，也以5：0分別大炒過森林及韋斯咸，但這支倫球球會作客表現奇差，聯賽只嘗作客擊敗愛華頓，其餘11場只錄得4和7負的劣績，今仗恐難逃一敗。

對賽往績方面，曼聯佔盡上風，近5次對壘取得4勝1和；如果單論主場面對富咸，近10次主場亦錄得8勝2和佳績，上一次他們於主場不敵富咸，已是2003年的事，因此今場一於捧曼聯再次在奧脫福揚威。

富咸（右）今季作客表現不濟，聯賽只嘗一勝。（Getty Images）

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