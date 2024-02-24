花劍世界盃｜張家朗蔡俊彥開羅站輕鬆晉級　崔浩然飲恨首圈止步

花劍世界盃開羅站，張家朗﹑蔡俊彥等5名港將躋身正賽圈爭冠，兩名世界前16位的劍手輕鬆過關；崔浩然惡鬥4號種子咸沙，以14：15飲恨無緣晉級，兩名女將鄭曉為及符妤名同樣首圈止步。



花劍世界盃｜鄭曉為符妤名闖開羅站正賽圈 陳諾思資格賽止步

崔浩然在男子花劍資格賽連挫俄羅斯及匈牙利劍手，取得正賽席位，港隊一共3男2女在開羅站世界盃角逐錦標。

張家朗與蔡俊彥首圈未遇太大壓力，分別以15：5及15：6輕取俄羅斯及埃及劍手，晉級次圈。崔浩然首圈硬撼另一埃及劍手咸沙（Mohamed Hamza），可惜以14：15飲恨出局。兩名女將同樣未能晉身次圈，鄭曉為以10：15憾負意大利劍手Martina Sinigalia；符妤名則以4：15不敵中國劍手黃芊芊。

崔浩然首圈憾負埃及的4號種子出局。（香港劍擊總會圖片）

開羅站花劍世界盃港隊賽程（香港時間）



64強

鄭曉為 10：15 Martina Sinigalia（意大利）

符妤名 4：15 黃芊芊（中國）

崔浩然 14：15 咸沙（埃及）

張家朗 15：5 Marsel Nagimov（俄羅斯）

蔡俊彥 15：6 Abdelrahman Tolba（埃及）



32強

張家朗 對 格羅素（意大利）藍色劍道 下午6：40

蔡俊彥 對 莫梓維（中國）5號劍道 下午6：40

