英足總盃｜利物浦兩18歲小將發威淨勝修咸頓　高普信小將又有回報

利物浦天殘地缺，主帥高普在英格蘭聯賽盃決賽信任年青人，擊敗車路士捧盃成為一時佳話。相隔3天，紅軍再度出戰，高普繼續重用一眾「大冧巴」，兩名18歲的小將包辦3個入球，淘汰修咸頓晉級8強。



英格蘭聯賽盃決賽，高普在關鍵時刻換入積頓丹斯（Jayden Danns）﹑占士麥康尼（James McConnell）﹑波比奇勒（Bobby Clark）等小將，最終力戰至加時奪冠而回。除了獲得外界一致好評外，同樣證明這班「大冧巴」值得信任。

英聯賽盃｜利物浦遣青年軍破車路士 高普：我20年生涯最特別獎盃

雲迪積克以隊長身份率領一眾小將出戰足總盃。（Getty Images）

利物浦周三（28日）深夜與英冠的修咸頓爭奪英格蘭足總盃8強席位，高普再度向小將們投下信任一票，42號波比奇勒﹑84號干拿巴特利（Conor Bradley）﹑78號昆沙﹑53號占士麥康尼﹑67號路易斯高馬斯（Lewis Koumas）正選上陣。

作客的修咸頓早段獲得甜頭，兩度有威脅攻門分別敵不過門將基利靴及門柱。紅軍站穩陣腳後取回不少攻勢，首度代表利物浦披甲的18歲前鋒高馬斯，上半場末段切入大位起腳，省中對方守衛收死門將，取得首個一隊入球，同時為利物浦在完半場前領先。

高馬斯完上半場前打開紀錄，取得首個紅軍一隊入球。。（Getty Images）

利物浦下半場中段換出入球功臣高馬斯，由積頓丹斯入替，這名頂着蓬鬆鬈髮的18歲小將，入替10分鐘即有建樹，接應哈維艾利洛的直線，乖巧地挑射破網，73分鐘同樣取得利物浦首個一隊入球。積頓丹斯末段補射建功，梅開二度，並協助紅軍奠定3球勝局。高普今仗信任年青人再有回報，一眾小將力保利物浦今季的四冠夢。

後備入替的積頓丹斯梅開二度，助利物浦奠定3：0勝局。（Getty Images）

「今日是我人生最好的一天！」梅開二度的積頓丹斯賽後如此說道，他自小看利物浦的球賽，想不到有一天可以在晏菲路取得入球，「在晏菲路的Kop End慶祝入球是我由小到大的夢想，如今夢想成真，這是難以形容。」

積頓丹斯以18歲43日之齡，成為僅次名宿奧雲後，利物浦史上第二年輕的梅開二度球員，這名小將笑言父親或比他更高興，「當我首次上陣時，我爸爸已經哭成淚人，如今我不知道他如何是好。」