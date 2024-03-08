彌敦道行山裝備開倉｜供求關係5年逆轉　代理商稱山鞋價格被推冧

近兩年開倉成風，時常聽聞行山露營戶外用品平價開倉。野遊倉庫之前在新蒲崗、荔枝角等工廠區舉行開倉，今月首度進駐油尖旺區，短期租用彌敦道的街舖。負責人Kevin表示，疫情前大約每年會開倉一個月，但近兩年戶外運動用品積存貨量多，要延長開倉期，上年開倉4個月。



野遊倉庫負責人Kevin在彌敦道的最新開倉地點接受訪問。（顏銘輝攝）

由疫情尾聲至開關後一年，香港的戶外運動用品市道從高峰下滑，最明顯見到的現象是開倉不停。零售店開倉清貨，有的要縮減規模以至結業收場，甚至連代理商、批發商也要時常平價開倉。

野遊倉庫負責人Kevin在戶外運動用品行業打滾20年，主要為品牌代理商，向零售店批貨，也會親自落場，租舖開倉清存貨。Kevin說：「我們公司以前開倉通常一個月就完，但近年就逐年遞增一個月，最近就開倉4個月才清到貨。有機會是店家結業，亦有機會是店家訂了貨但不收貨。貨物來港後，我們都要處理。」

Kevin表示以前開倉最多一年開一個月，甚至有時去貨去得好，一年內都不會開倉，但最近存貨多，一年要開倉4個月。（顏銘輝攝）

談到開倉頻密的根源，Kevin由2019年社會運動說起。他表示當時市面動盪，零售店也未必開到舖，店家變得保守一點，減少預訂貨品，但緊接2020年疫情封關，市民被迫留港消費及旅行，掀起本地行山露營熱潮，令相關產品供不應求。當時店家積極花錢要貨，就連代理商積存數年的倉底貨也不放過。

Kevin簡述疫情初期的情況：「（店家）湧來問有沒有貨！很多行家都一時未必有貨供應到。店家要預訂貨，有的會落比較大的訂單。疫情開始時，大家都未知幾時完，憧憬市民留港消費又去郊外，很多店家落單都比較重手。我們當時都很開心，因為有很多預訂的貨單。」

之前野遊倉庫主要在工廠區開倉，今年首次殺入彌敦道短期租舖。（顏銘輝攝）

然而，疫情影響全球，供應鏈大受影響，亞洲廠房停工，物流運輸不通，導致貨期一再延誤，兩個季度的貨品可能會在同一季運到。在疫情中後期，戶外用品的供求之勢逆轉，海量貨品湧現，隨之而來的是不斷開倉。

Kevin笑道這段時間的最大得益者是用家，他說：「個個行家都有很多貨在手，餅（市場）就是那麼大，大家只好割價散貨套現，導致整個行業出現減價戰。不只是店舖開倉，可能連品牌、代理商都要開倉。一來可能是倉存問題，要留位置給下季的新貨，二來是現金流，波及批發層面都要減價促銷。樽頸位在於店家消化不及，貨品量大又不準時到港，導致這一兩年很多店家開倉減價，最明顯的例子是之前HOKA。」

Kevin承認疫情初期曾經好景，零售店家爭相要貨。（顏銘輝攝）

Kevin代理多個戶外用品品牌，目前生意從疫情初期的高峰大跌，「疫情後大家出國旅行，露營產品跌得很多，跌幅都超過50%，反而背囊、衣服就開始回穩。鞋之前都跌了很多，被一個牌子（HOKA）推冧了，客人覺得500、600元就買到一對。客人抱着一個心態，覺得一定會減價，不怕等一等。」

野遊倉庫以前在九龍灣、荔枝角開倉，去年到今年1月就在新浦崗工廈地舖開倉。上次開倉結束一個多月後，今次他們離開工廠區，首度在彌敦道的街舖以短期租約開倉，暫定至3月底。在野遊倉庫旁邊的是簡陋裝修的特賣場，賣時裝及鮮花。Kevin避談租金成本，解釋選址的原因，「我們都想試一試不同地區的新客」。

野遊倉庫旁的地舖也是特賣場。（顏銘輝攝）

是次開倉的行山鞋以Vasque為主，有少量Salomon、Topo及Scott；跑山背囊主要有Ultimate Direction，售價由６折起；還有Montbell、Mammut 的上衣，另外Compressport運動襪亦受歡迎。Kevin透露現場6成貨品是他代理批發的，餘下是其他行家寄賣的，「我們都比較朋友，互相幫助。我們做代理都是互相扶持這個行業，不想惡性競爭的」。

開倉日期：06/03至31/03

開倉時間：早上11時至晚上9時

開倉地址： 油麻地彌敦道526號地下Shop1（油麻地港鐵站D出口步行約10秒）