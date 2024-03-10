棒球｜大谷翔平全額資助百學生赴美學習　一個球星拭救一個運動

怎樣通往未來的夢？

日本棒球球星大谷翔平近日宣布與一家日本外語教育公司合作，全額資助100名在選拔中脫穎而出的日本學生赴美留學，條件之一是以「通往未來的夢」為題，拍攝一條英語短片，以及撰寫一篇日文文章。

從早前贈送6萬隻棒球手套予全國小學生，到今次全數資助學生赴美學習，大谷翔平的善舉被網民稱為「人類天花板」，背後還有更深遠意義。



「孩子們想像及描繪出來的『夢想』，我希望能龐大及自由一點。」大谷翔平在名為「SHOW YOUR DREAMS 2024」的計劃中寫道。

這個計劃是大谷與大手英語教室（ECC）合作，在大谷透過經理人主動聯絡ECC時，ECC社長花房博雅不敢相信，甚至以為是最新詐騙手法。

大谷全額資助合計100名日本全國的小學、初中及高中生，在今年8月到美國留學一星期，包括日本來回美國機票，以及借宿家庭與學校相關費用。應徵條件十分簡單，只需符合年齡及居住在日本國內，並以「通往未來的夢」為題，用英文拍攝一條短片，以及用日文書寫一篇文章。

花房社長表示，曾經建議花費相對較便宜的新西蘭作為留學地點，但大谷堅持必須在美國洛杉磯舉行。

大谷翔平最近公布資助日本學生的留學計劃。（路透社）

作為打破百年棒球歷史，以投打俱佳的「二刀流」屹立於競爭激烈的美國職業棒球壇（MLB），大谷本身就是一個「通往未來的夢」的故事，這對日本棒球界甚至日本社會而言，有着舉足輕重的作用。

根據日本野球機構（NPB）去年3月公布的報告，日本全國棒球人口從2010年的161.7萬，至2022年已跌至約101.8萬。

棒球人口下跌原因很多，例如父母都需要工作，很難在周末陪同孩子去打棒球；讓孩子參加相關的訓練班亦費用不菲，若果學生們的家庭缺乏經濟條件，更因為沒有相應裝備，即使有興趣，也不得不對這項運動卻步。

從最下方的數字能清楚看到，日本棒球人口正每年持續下降。（NPB報告截圖）

如何增加棒球人口，從中培育球星接班，是日本棒球界當前急務，所以大谷的出現，不但成為球迷眼中的偶像、球會眼中的吸金利器，更是拯救日本棒球的英雄人物，回想小時候因為崇拜野茂英雄而立下挑戰美職大聯盟的夢想，現在的他，同樣要啟發小孩子相信夢想。

他曾接受日本《Real Sports》訪問時說：「為自己喜歡的東西努力吧，對我來說就是棒球。我不覺得自己擁有什麼特別的才能，我最有自信的一點就是為喜歡的東西努力，我認為我真的只是憑着這一點走到這裏。」

大谷翔平成長於「普通」家庭，但可能對很多小孩來說，已是一種奢侈。（Getty Images）

大谷翔平似乎十分重視「夢想」二字，也希望應徵的孩子能夠想得自由一點。（路透社）

去年贈送的6萬個棒球手套 正一點一滴地推廣這項運動

除了今次資助學生短期留學，大谷於去年11月曾向日本全國小學捐贈6萬隻棒球手套，並在Instagram寫道：「來打棒球吧。」

年初大地震受災地石川縣輪島市的小學生，因大谷翔平捐贈的手套能夠再次打棒球。（X影片截圖）

全國各地不少小孩受惠，譬如東廣島市內的33間小學，當地合共1.1萬名小學生書寫答謝卡，貼成三條長捲軸，合計共140米長，並拍攝影片感謝大谷翔平。

《Full Count》報道指，靜岡縣富士市有高中教導當地小學生基本棒球技術，有不少孩子戴上大谷贈送的手套，但在簡單的傳接球時，卻不知道該如何使用該手套。該間高中的主將及副主將都慨嘆近年棒球人口顯著減少，但今次「棒球教室」能看到不少孩子及家長都對這項運動產生興趣。

「如果沒有大谷的手套，有些孩子就不會對棒球產生興趣，也不會參加棒球課程。」該報道最後形容高中棒球運動員和小學生之間因此誕生了「新的羈絆」。

去年11月，大谷翔平宣布捐贈棒球手套時，寫下「來打棒球吧」。（大谷翔平Instagram）

發財不一定立品，即使做了善事，也不一定願意肩負一個運動的興衰。香港人對大谷翔平並不熱烈，或許我們對他的棒球路不太熟悉，但至少記得，他是啟發小孩子相信夢想、也拭救日本棒球人口的「球星天花板」。

大谷翔平的善舉，能否拯救棒球在日本的現狀？（路透社）

有人在道奇春訓時，大聲向大谷感謝他捐贈手套：