重劍大獎賽｜江旻憓順利晉次圈　力爭三站連冠　佘繕妡首圈出局

重劍大獎賽於匈牙利布達佩斯舉行，世界排名第一的港將江旻憓順利由首圈出線，爭取連續三站國際賽冠軍。



江旻憓在2024年繼續保持好狀態，她在首兩站國際賽——1月的多哈重劍大獎賽和2月的巴塞隆拿世界盃，分別贏得個人賽金牌。

來到第三站的匈牙利大獎賽，繼續以頭號種子身份直入正賽的她，在首圈（64強）遇上主場劍手Edina Kardos，以15：9淘汰對手，次圈會與美國的Katherine Holmes交手，賽事會在香港時間晚上約7：30在紅色劍道展開。

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另一港將佘繕妡，周五在外圍賽分組賽全勝出線，但來到正賽首圈遇上中國劍手施悅馨，終以8：11落敗，無緣晉級。