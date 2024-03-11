英超︱利物浦曼城巔峰對決　迪布尼心思角球史東斯開紀錄

英超榜首大戰利物浦主場迎戰曼城，甫開賽已張力十足，雙方領隊與球員鬥智鬥力，幾乎每次攻勢都去到盡，23分鐘曼城靠一次盡顯心思的角球，由史東斯先開紀錄。



史東斯（藍衫5號）為曼城先開紀錄一刻。（Getty Images）

利物浦主場出戰，沿用4-3-3陣式，領隊高普先收起近期屢受傷患困擾的射手沙拿，右翼由年輕人艾利洛出任，夥拍紐尼斯、迪亞斯攻堅。左閘方面，羅拔臣亦列後備，由祖高美斯出任。三人中場是遠藤航、蘇保斯拿斯和麥亞里士打。門將再次由基利靴擔任正選，取代有傷的艾利臣。

曼城以三中堅、雙防中的3-2-4-1陣式出戰，收起近期狀態平平的中堅魯賓迪亞斯，由獲加、艾簡治和尼敦阿基踢三中堅。甫開賽曼城已反客為主，利用精準傳球和轉向多次找到空位進攻，頭10分鐘佔盡優勢。利物浦之後逐漸站穩陣腳，搶回主動持續發動攻勢，紐尼斯橫傳予路爾斯迪亞斯射入，但越位在先。

史東斯在大戰中為曼城先開紀錄，開心跳起慶祝。（路透社）

雙方進攻拳拳到肉，均被早有預備的防守一一瓦解，直到23分鐘曼城一次角球，一次出奇不意的進攻模式，終撕破利物浦防線。角球仍是由奇雲迪布尼主理，做法卻不是慣常的大腳高波或短角球，而是以一記勁度十足的低飛球，皮球直飛近柱，史東斯在隊友尼敦阿基單檔下入楔起腳撞入，曼城憑這記極富心思的角球戰術先開紀錄。

今場有多個位置的精彩對碰，狀態大勇的科頓多次扭過祖高美斯，獲加與迪亞斯的速度對決，雲迪積克大戰夏蘭特，巴特利連環惡鬥貝拿度施華和艾華利斯等等。上半場曼城一球領先，利物浦即使未能以最強陣容應戰，仍能與曼城平分秋色，戰況緊張刺激，紅軍落後之下，王牌沙拿出場應該只是時間問題。

下半場開波，沙拿果然已開始在場邊熱身。