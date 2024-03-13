羽毛球．全英賽｜鄧俊文謝影雪險勝晉級　感謝現場球迷支持

全英羽毛球錦標賽首日賽事，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪打足3局擊敗印尼組合，晉身16強；而男單代表李卓耀則連續4站「一輪遊」。



在英國伯明翰舉行的全英賽，首日出戰第一圈（32強）的港將有李卓耀和鄧俊文／謝影雪，當中混雙組合鄧俊文／謝影雪對印尼組合古沙蘭圖／古蘇瑪華迪（Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati），「鄧謝配」首局先勝21：14，但對手展現韌勁，次局21：19追平。

進入決勝局，鄧謝配大部份時間都領先，一度拉開10：5，但遭對手三度追平，甚至打到20：14勝利在望時，遭印尼組合連搶4分，幸鄧俊文和謝影雪仍把握住Match Point，以21：18奠勝，進入16強後將會對馬來西亞組合陳健銘／賴沛君。

鄧俊文／謝影雪晉級次圈。（資料圖片／袁志浩攝）

謝影雪賽後在Instagram發文，指現場香港觀眾的打氣聲大得令他們尤如坐擁半個主場，「多謝現場嘅香港球迷，簡直半個主場咁」，兩人在首圈打足1小時5分鐘，她續道：「全靠你哋咁大聲嗌，我哋先頂到」。

世界排名18的李卓耀，對上排名24的法國球手基斯杜波波夫（Christo Popov），首局打到刁時由波波夫先取一局22：20，次局李卓耀21：17扳回一局，惟到決勝局中段遭對手打出一段6：0之下未能追回差距，16：21再輸一局，3次跟波波夫交手以來首度落敗，亦連續4站未能突破首圈，但對於他爭取奧運資格影響不大。

全英賽周三（13日）繼續有港將出戰首圈，伍家朗會在男單對新加坡球手駱建佑，女雙的楊雅婷／楊霈霖則會對印度組合Tanisha Crasto／Ashwini Ponnappa，混雙的李晉熙／吳芷柔將鬥日本的金子祐樹／松友美佐紀。