歐聯八強抽籤3.15晚舉行　曼城冠軍賠率最熱　皇馬阿仙奴緊隨其後

歐聯八強抽籤將於香港時間周五（15日）晚上7時舉行。歐聯八強抽籤不設同國或同組迴避，沒有種子隊，同時還會抽出四強走線及決賽主隊。目前已經有6支八強隊伍誕生，英超及西甲暫時各佔兩席。根據足智彩賠率，今屆歐聯冠軍大熱是衛冕的曼城，次熱為皇家馬德里，第三熱門是阿仙奴。



暫時打入歐聯八強的隊伍：

阿仙奴（英超）、巴塞隆拿（西甲）、拜仁慕尼黑（德甲）、曼城（英超）、巴黎聖日耳門（法甲）、皇家馬德里（西甲）

歐聯16強次回合最後一個比賽日：

馬德里體育會vs國際米蘭（首回合國米贏1：0）

多蒙特vs燕豪芬（首回合踢和1：1）

歐聯八強抽籤何時舉行？

香港時間3月15日星期五晚上7時，球迷可以在UEFA.com網站觀看直播

歐聯八強抽籤有什麼規則？

這是一次完全開放的抽籤，沒有種子隊，沒有同國迴避，也沒有同組迴避。換言之，同一聯賽的球隊可能在八強相遇，在分組賽同組的球隊亦可能交手。

歐聯八強抽籤怎樣運作？

中央的抽籤碗內會有8個球，每一個球代表一支隊伍。首先抽出的隊伍代表在首回合主場作賽，對手會是接下來抽出的隊伍。重複這個部驟，直至8支球隊完成配對。

同時還有其他抽籤嗎？

同時還會有歐聯四強的走線抽籤，並會抽出決賽的主隊。決賽在中立場溫布萊球場舉行，抽決賽主隊純粹為行政用途。

歐聯餘下淘汰賽賽期

八強首回合：09-10/04/2024

八強次回合：16-17/04/2024

四強首回合：30/04-01/05/2024

四強次回合：07-08/05/2024

決賽：01/06/2024